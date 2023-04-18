Оккупанты атаковали Николаевщину дронами, 7 'Шахедов' попали в объект промышленной инфраструктуры. Фото

В ночь на 18 апреля российские оккупанты атаковали Николаевщину дронами Shahed. 7 БПЛА попали в объект промышленной инфраструктуры.

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Об этом сообщил в Facebook депутат Николаевского областного совета, начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта. По его словам, жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Чиновник призвал местных жителей быть бдительными и беречь себя.

Напомним: 17 апреля войска России в очередной раз обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине из ствольной артиллерии. Ранения получил один человек, повреждены по меньшей мере 11 домов и другие сооружения, а также автомобили и линии электросети. Под огонь оккупантов попали Никополь и Красногригорьевская громада.

В Харьковской области в двух населенных пунктах Дергачевской громады могут объявить принудительную эвакуацию из-за постоянных обстрелов. На прошлой неделе оттуда были эвакуированы 30 детей. Без принудительной эвакуации людей удается вывезти, когда они прислушиваются к советам власти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что оккупационные войска обстреливают Украину с воздуха, используя другую тактику. Теперь под большей угрозой прифронтовые области или территории, расположенные недалеко от государственной границы;

– на Пасху, 16 апреля, оккупанты пытались атаковать Украину с помощью иранского дрона-камикадзе. Он залетел в воздушное пространство в районе Харьковщины и направлялся в глубь территории нашего государства.

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