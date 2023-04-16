Бьют, куда могут достать: Игнат об изменении тактики обстрелов оккупантами

Оккупационные войска обстреливают Украину с воздуха, используя другую тактику. Теперь под большей угрозой прифронтовые области или территории, которые находятся неподалеку от государственной границы.

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Это связано с тем, что захватчики стали более активно применять против наземных целей переоборудованные зенитные комплексы С-300. Об этом в телемарафоне сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Отметим, что враг бьет по Украине и новым оружием – управляемыми авиационными бомбами, которые также опасны для территорий вблизи линии фронта или границы.

"Все привыкли с осени-зимы слышать о массированных обстрелах всей Украины, когда враг фактически применил весь свой стратегический арсенал крылатых ракет и выпустил их по объектам нашей критической инфраструктуры. Сейчас это изменилось. С весны враг прежде всего атакует южные, восточные и северные области. Куда может достать тем оружием, там и атакует", – объяснил Игнат.

Еще несколько месяцев назад у России было на хранении примерно 7 тысяч ракет для С-300 (такие данные публиковала украинская разведка). Немало снарядов уже использовано.

"Надо понимать, в каком состоянии эти ракеты, если они готовы к применению. Как они хранились, не отсырели ли они. Поэтому нельзя точно сказать, сколько у них есть боеспособных, потому что как уже неоднократно видели при применении С-300, их находили на территории России. Они не долетали", – отметил военный.

Подчеркнем, что боеприпасы к комплексам С-300 и С-400 Российская Федерация продолжает изготавливать. Кроме того, недавно появилась информация о возобновлении производства ракет Х-50. Можно сказать, что это аналог Х-101.

"Возможно, [россияне] взялись за нее, потому что есть из чего делать и, возможно, потому, что она дешевле. Это такая же крылатая ракета, как Х-101, в принципе ее можно сбивать средствами ПВО", – рассказал Игнат об Х-50.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Юрий Игнат ранее заявлял, что зенитно-ракетный комплекс Patriot наша страна получит уже скоро. Защита неба значительно усилится, однако это не сможет заменить истребители F-16, которые очень важны для борьбы с оккупантами.

– Поскольку РФ зимой в значительной степени израсходовала запас ракет, она начала применять управляемые авиационные бомбы. Также россияне все чаще атакуют военные объекты.

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