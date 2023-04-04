Россия истратила запас ракет зимой и начала применять управляемые авиационные бомбы, – Игнат

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что страна-агрессор Россия всю осень и зиму пыталась уничтожить критическую инфраструктуру и энергетические объекты Украины. На это враг потратил почти весь свой стратегический запас ракет.

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В связи с этим теперь РФ все чаще применяет управляемые авиационные бомбы во время атак на Украину. Об этом Игнат сказал в эфире "Донбасс Реалии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, эти боеприпасы в большинстве своем представляют угрозу для районов возле линии столкновения и населенных пунктов вблизи государственной границы. Игнатий добавил, что сейчас враг все чаще атакует именно военные объекты.

"Эти бомбы – это проект не новый, планирующие бомбы – и раньше были разработки, но применений не наблюдалось. Фугасная авиационная бомба просто дооборудуется крыльями, GPS-навигацией, которая будет вести ее к цели. Это удешевляет боеприпас, потому что ракета стоит один миллионы долларов, а бомба старая советская ничего не стоит, она лежит на складе, остается ее только дооборудовать", – говорит Игнат.

Также враг применяет и более новые авиабомбы весом 1500 кг. Спикер Воздушных сил акцентировал, что РФ никогда не делает ставку на точность, а пытается добиться успеха количеством запущенных снарядов. Игнат напомнил, что такими бомбами Россия уже разрушила Мариуполь и Сирию.

"Должны как-то реагировать на угрозу и говорить об этом постоянно нашим партнерам, что Украине нужно дальнобойное оружие: как артиллерия, так и средства ПВО и истребители", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия начала ежедневно наносить десятки авиационных ударов по прифронтовым территориям в Украине. Причем захватчики теперь регулярно применяют крылатые управляемые авиационные бомбы.

Что известно о тяжелых боеприпасах УПАБ-1500Б, которые Россия начала использовать против Украины, читайте в нашем материале.

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