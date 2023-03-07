Управляемые бомбы с планирующей траекторией: что известно о тяжелых боеприпасах УПАБ-1500Б, которые Россия начала использовать против Украины

Несколько недель назад против одного из объектов в Черниговской области российские военные применили новый для этой войны вид вооружения – управляемую бомбу УПАБ-1500Б (индекс К029Б) – соответствующую маркировку нашли на одном из обломков на месте взрыва. Масса этой бомбы составляет полторы тонны и предназначена для разрушения особо укрепленных объектов.

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OBOZREVATEL разбирался – что это за бомбы и чего ожидать украинцам.

Что за бомба

Принцип действия планирующих бомб заключается в том, что после сброса с самолета у них раскрываются крылья, благодаря чему бомбы могут планировать (от слова планер, а не планирование) и даже изменять направление движения.

У Украины такие бомбы скоро появятся на вооружении (по другим данным – уже появились). Речь идет о новейшем электронном оборудовании JDAM, которое позволит превращать обычные авиационные боеприпасы в "умные бомбы" с высокой точностью поражения. Но сейчас не о них.

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УПАБ-1500Б (от рус. Управляемая планирующая авиационная бомба) – это современная управляемая планирующая авиационная бомба российского производства весом 1500 кг. Применяется в составе комплексов вооружения самолетов фронтовой авиации – истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков.

Производителем является дочернее предприятие Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" – АО "ГНПП "Регион", расположенное в Москве.

Это относительно новая разработка – впервые УПАБ-1500Б была представлена в Московском авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Тогда же сообщалось, что эта бомба уже прошла испытания, поставленная на вооружение Военно-космических сил РФ и получила первые экспортные заказы. "Боевое крещение" этих боеприпасов произошло в Сирии.

Бомба УПАБ-1500Б предназначена для поражения наземных и надводных малоразмерных укрепленных и особо укрепленных целей типа усиленных железобетонных укрытий, командных пунктов, железнодорожных мостов, боевых кораблей, транспортных судов и т. д.

Главная опасность состоит в том, что УПАБ-1500Б относится к планирующим боеприпасам и может сбрасываться в 50 км от цели с круговым отклонением до 10 метров (для этого носитель должен подняться на высоту 15 км над поверхностью). Для планирующего полета бомба имеет Х-образные крылья в средней части корпуса и стабилизирующие хвостовые ребра также X-образной конфигурации. Также к задней кромке хвостового оперения прикреплены поверхности управления со щелевым цилиндром.

Управление бомбой осуществляется посредством инерциально-спутниковой системы навигации. Рулевой газовый привод питается от воздушного баллона, а бортовые системы – от тепловой батареи.

При длине 5,05 метров и диаметре 0,4 метра полный вес бомбы составляет 1525 кг, из которых 1010 кг приходится на фугасно-бронебойную боевую часть. Боеголовка имеет контактный взрыватель с тремя режимами задержки детонации.

Также известно, что АО "ДНПП "Регион" выпускает и меньший по калибру боеприпас УПАБ-500Б (индекс К08Б). Это пропорционально уменьшенная с сохранением всех свойств копия бомбы УПАБ-1500Б, имеющая полный вес 505 кг, из которых 390 кг приходятся на боевую часть.

Чего ждать украинцам

То, что имея в арсенале УПАБ-1500Б еще с 2019 года, "вторая армия мира" впервые их применила спустя год после полномасштабного вторжения, может свидетельствовать как о незначительных запасах этих бомб, так и об ограниченных возможностях России по их изготовлению. Последнее неудивительно в условиях жестких санкций, введенных против страны-агрессора всем цивилизованным миром.

Что касается применения других планирующих бомб, то за год полномасштабной войны зафиксированы лишь единичные случаи. Кроме нехватки боеприпасов, их применение требует полетов на большой высоте, что упрощает обнаружение и поражение носителей этих ракет.

Проще говоря, для того чтобы попасть такой бомбой на расстояние более 50 км от линии фронта, российскому самолету нужно на большой высоте зайти в зону действия украинской системы ПВО, что в нынешней ситуации означает полет в один конец с почти гарантированным сбитием.

Кстати, среди российских боевых самолетов носителями планирующих бомб могут быть стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М, которые, разумеется, никто возле линии фронта использовать не будет, а также фронтовая авиация: бомбардировщики Су-24М, Су-34 и истребители МиГ-31 и Су-35. Эксперты Defense Express предполагают, что недавно сбитый в районе города Енакиево Донецкой области российский Су-34 как раз и выполнял полет с такими бомбами.

Кроме того, планирующие бомбы могут сбивать комплексы ПВО Patriot и SAMP-T. По крайней мере, об этом в одном из телеэфиров заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Правда, по его словам, таких зенитных установок нужно большое количество.

Также потенциальным средством противодействия обстрелам такими бомбами могут стать западные истребители с ракетами класса "воздух – воздух" большой дальности поражения, в частности F-16. Они позволили бы сбивать российские самолеты еще до того, как те выйдут на боевые позиции, а также сбивать уже сброшенные бомбы. Как известно, Украина ведет переговоры по поставкам таких истребителей.

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