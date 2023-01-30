Американские истребители F-16 Fighting Falcon: почему так необходимы Украине и как могут защитить небо

После того, как Украина добилась от западных партнеров поставки основных боевых танков, в воздухе повис вопрос западных истребителей четвертого поколения, среди которых больше всего на слуху американские F-16 Fighting Falcon.

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Как известно, Воздушные силы ВСУ на начало войны были представлены только самолетами советской боевой авиации (истребителями МиГ-29 и Су-27, штурмовиками Су-25, бомбардировщиками Су-24 и разведчиками Су-24МР), однако в течение месяцев активных воздушных боев ряды их значительно поредели и нуждаются в качественном и количественном усилении.

У украинских боевых пилотов в фаворе американские истребители F-16. Герой Украины, летчик-истребитель Вадим Ворошилов, позывной Karaya, посвятил этому самолету целый блог, в котором с позиции пилота рассказывает о его преимуществах супротив российских истребителей.

Да и спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на днях заявил, что если Украина получит от партнеров американские истребители F-16, то сможет закрыть часть своего воздушного пространства от российских атак. Он убежден, что эти самолеты позволят сбивать ракеты, которые армия РФ запускает по украинским городам и селам.

Стоит отметить, что украинские власти добиваются этих истребителей буквально с первых дней войны, а 20 января президент Владимир Зеленский прямо призвал союзников и партнеров рассмотреть возможность предоставления Украине истребителей F-16 уже на следующей встрече в формате "Рамштайн". По его словам, это стало бы шагом вперед на фоне уже предоставленной военной помощи нашему государству в войне Россией.

Пока что на этот призыв откликнулись лишь Нидерланды, заявив, что рассмотрят возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев официально обратится с соответствующей просьбой. И Польша – премьер-министр Матуеш Моравецкий заявил, что его страна готова передать истребители Украины в координации с НАТО. Хотя, как и с немецким разрешением на реэкспорт танков Leopard 2, здесь потребуется разрешение страны-производителя – Соединенных Штатов.

Хотя США сами не спешат передавать Украине такие самолеты, их посол при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Вашингтон, вероятно, поддержит решение союзников о передаче украинской армии истребителей F-16. А американская корпорация Lockheed Martin, выпускающая истребители F-16, заявила о готовности нарастить производство этих самолетов для стран, которые передадут свои F-16 Вооруженным силам Украины.

Следует отметить, что среди западных военных чиновников и дипломатов уже начались дискуссии о предоставлении Украине современных реактивных истребителей. Большинство из них больше не считают эту идею нецелесообразной, хотя до сих пор опасаются эскалации войны.

"Следующим естественным шагом будут боевые самолеты. Вашингтон сказал Киеву, что поставки самолетов пока невозможны, мол, существуют "красные линии". Но прошлым летом у нас были "красные линии" по поставкам HIMARS, однако мы их переступили. Затем были "красные линии" по танкам, однако и они уже позади", – прокомментировал американскому изданию Politico неназванный дипломат из североевропейской страны.

Также имеются и открытые попытки давления на президента США Джо Байдена со стороны американских парламентариев. В частности, группа американских сенаторов от обеих партий после визита в Украину публично призвала Байдена предоставить Украине истребители F-16. В Белом доме не замедлили с ответом, заявив, что "очень осторожно" будут обсуждать идею такой помощи с официальным Киевом и его союзниками, однако не исключают ее вероятности.

Подлил масло в огонь и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он опубликовал видео с американскими истребителями F-16, подписав ролик: "Вскоре в небе Украины".

А пока в Белом доме решаются, а украинцы готовятся к очередному флешмобу с соколами, OBOZREVATEL разбирался – что это за самолеты и как они могут усилить Воздушные силы ВСУ.

Что за самолет

F-16 Fighting Falcon (в переводе с английского – "Боевой сокол") – это многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, разработанный американской компанией General Dynamics (впоследствии продавший авиастроительный бизнес американской компании Lockheed Martin).

F-16 разрабатывался с целью дополнить будущий тяжелый истребитель F-15 более легким и более дешевым самолетом для завоевания преимущества в воздухе с выполнением маневров при перегрузке 9 g. Концепция требовала высоких маневровых характеристик и возможности атаковать наземные цели.

Разработка F-16 началась в 1972 году, через два года первый прототип поднялся в воздух, а в январе 1978 года данная модель была принята на вооружение ВВС США. Сегодня он выпускается в двух вариантах и лишь на экспорт (США переходят на новые самолеты F-35 и F-22): одноместный – F-16A, F-16C и F-16E, и двухместный – F-16B, F-16D и F-16F.

Летные характеристики

Самолет F-16 представляет собой моноплан со среднерасположенным крылом и одним двигателем в хвостовой части фюзеляжа. Он имеет цельнометаллический фюзеляж типа полумонокок с однокилевым хвостовым "оперением". Конструкция самолета на 78,3% выполнена из алюминиевых сплавов.

F-16 был первым серийным намеренно спроектированным аэродинамически нестабильным самолетом. Это придает ему маневренность на сверхзвуковых скоростях. Плавное сопряжение крыла и фюзеляжа позволяет обеспечить создание фюзеляжем дополнительной подъемной силы на больших углах атаки.

Особенностью кабины является монолитный выпуклый купол, позволяющий пилоту иметь угол обзора 360 градусов. Также кабина оборудована боковой ручкой управления, откидным креслом для понижения воздействия перегрузок на летчика и регенеративной системой кондиционирования и наддува. Катапультируемое кресло фирмы McDonnell Douglas ACESII обеспечивает возможность экстренно покинуть самолет как на стоянке, так и в полете при скорости 1100 км/ч на высотах до 15000 метров.

На первых моделях использовались двухконтурные турбореактивные форсированные двигатели Pratt & Whitney F100-PW-200 с тягой 6655 кгс, а на форсаже – 10810 кгс. Однако последние модели уже оборудованы более современным и мощным двигателем F110-GE-132 с форсажной тягой 14750 кгс. Также на последних версиях F-16 установлены дополнительные баки на фюзеляже.

Для увеличения живучести самолет оборудован средствами снижения заметности (купол кабины имеет металлическое напыление с внутренней стороны плюс применены радиопоглощающие материалы в зоне воздухозаборников).

Авионика

F-16 обладает электродистанционной системой управления самолетом с четырехкратным резервированием и оптоволоконной шиной передачи данных. На самолетах установлена радиолокационная станция (РЛС) AESA Northrop Grumman AN/APG-83 SABRE с активной фазовой решеткой и возможностью следить за 20 целями на земле и в воздухе. В последних версиях F-16 установлен радар V9 с возможностью картографирования.

Дополнительно F-16 оборудован подвесными контейнерами прицельно-навигационной маловысотной системы LANTIRN, цифровой системой управления полетом, системой автоматического прохождения рельефа местности и устройством предупреждения инфракрасного облучения AN/ALR-56M (показывает, находится ли самолет в поле зрения вражеских радаров).

Встроенная в корпус электронно-оптическая станция позволяет использовать высокоточное оружие без подвесных контейнеров (хоть и не всё), а также интегрированную станцию РЭБ с активными помехами AN/ALQ-165.

Вооружение

Вооружение самолета F-16 Fighting Falcon включает встроенное шестиствольное авиационное орудие General Electric М61-А-1 (6000 выстрелов в минуту) и до шести управляемых ракет ближнего боя AIM-9L/M/P Sidewinder, или AIM-132 ASRAAM.

В варианте истребителя-бомбардировщика F-16 может нести управляемые ракеты класса "воздух-земля", управляемые бомбы с лазерной и оптоэлектронной системами наведения, а также обычные бомбы Mk.82, Mk.83 и Mk.84.

Отдельные модификации F-16 могут нести управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-7 Sparrow. Возможно использование управляемых ракет класса "воздух-земля" AGM-65A/B/D Maverick.

Некоторые самолеты получили возможность использовать противорадиолокационные ракеты AGM-88B HARM, но для управления ими дополнительно подвешивается специальный контейнер AN/ASQ-213 HTS.

Всего F-16 способен нести 7,7 тонн разного вооружения на 11 подвесках (две противовоздушные ракеты на конечностях крыла, шесть пилонов под крыльями и три под фюзеляжем).

Преимущества F-16

Главным преимуществом F-16 над почти всеми самолетами аналогичного класса есть накопленный опыт, в том числе боевой. За 45 лет своей эксплуатации самолеты этой марки участвовали во многих военных конфликтах (в Персидском заливе, на Ближнем Востоке, на Балканах), и имеют в своем активе более 50 подтвержденных сбитых целей в воздушных боях. Преимущественно жертвами "боевых соколов" становились МиГ-и и Су-шки советского производства, а также югославские истребители Jastreb-Galeb. При этом подтвержденные потери F-16 в воздушных боях составляют всего 6 самолетов.

Вообще F-16 считается одним из самых живущих боевых самолетов на планете – относительный уровень потерь составляет один самолет на 1900 боевых вылетов. Лучшая статистика только у F-15 Eagle, который за 47 лет эксплуатации ни разу не был сбит.

Весь опыт постоянно учитывается при производстве новых серий самолетов и модернизации существующих. Таким образом, самолет F-16, сошедший с конвейера в 2022 году, несмотря на свой "модельный возраст" ничем не уступает другим современным истребителям своего класса.

Также большим преимуществом самолета F-16 и его главной особенностью является программа ступенчатой модернизации, благодаря которой все ранее выпущенные машины могут улучшаться до более новых версий путем замены отдельных блоков на более современные.

Интересно, что Словакия, которая в 2018 году приняла решение о переводе своих ВВС на F-16, предпочла их шведским самолетам JAS 39 Gripen, назвав американские истребители более современными. Как мы знаем, "Грифоны" также фигурируют в контексте усиления украинских Воздушных сил.

Недостатки F-16

Главным недостатком F-16 является то, что он действительно сложный в обучении для всех пилотов, привыкших летать на самолетах советского и постсоветского образца. Точнее даже не так сложный, как другой. Особенно в плане пространственной ориентации, где у всех американских самолетов символ на приборе неподвижный, а искусственный горизонт движется и всегда остается параллельным истинному горизонту, тогда как у советских самолетов все устроено наоборот – искусственный горизонт неподвижен, а символ самолета движется.

Например, если американский самолет в облаках сделает крен 30 градусов к искусственному горизонту, то, выйдя из облака, он будет иметь крен 30 градусов, как к искусственному, так и истинному горизонтам. На советских и российских самолетах искусственный горизонт зафиксирован по планеру, а символ самолета движется, поэтому выйдя из облака с креном в 30 градусов, пилот обнаружит, что искусственный горизонт находится под углом в 30 градусов к истинному, а символ самолета под углом 30 градусов к искусственному, что в итоге размещает символ самолета на приборе под углом в 60 градусов к истинному горизонту.

По словам пилотов, с которыми удалось пообщаться автору этого материала, эти изменения не очень сложно освоить, однако нужно налетать определенное время, чтобы привыкнуть к ним и получить нужный уровень автоматизма. Но это трудности переходного периода, которые придется преодолеть.

Перспективы

При всех неудобствах, связанных с переходом на принципиально иную модель самолетов, другой альтернативы у Украины нет – советское наследство МиГ-ов и Су-шек рано или поздно закончится, да и запасы бывших стран "соцлагеря" не безграничны. Это понимают и украинские власти, и украинские пилоты.

Кстати, о пилотах. Еще с лета 2022 ходят слухи, что группа украинских военных летчиков в США проходит обучение на самолетах F-16 и F-15. Официального подтверждения она так и не получила, но как известно – дыма без огня не бывает.

Также не стоит забывать, что Соединенные Штаты считаются мировыми лидерами в сфере боевой авиации, поэтому попасть в "шорт-лист" стран-операторов их истребителей выгодно не только с учетом сегодняшних нужд срочно "закрыть небо", но и с прицелом на перспективу – впоследствии это откроет Украине доступ к более новым технологиям и более современным самолетам. Ведь, как показывает практика, большинство украинских запросов на западное вооружение стопорятся именно на этапе принятия принципиального решения и осуществления первой поставки. Затем вопрос переходит из политической плоскости в финансовую и логистическую.

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