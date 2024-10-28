Шведские "Грифоны" JAS 39: что это за самолеты и насколько существенно смогут усилить украинское небо

Воздушные силы ВСУ, которые в начале полномасштабной войны были представлены лишь образцами советской боевой авиации (истребителями МиГ-29 и Су-27, штурмовиками Су-25, бомбардировщиками Су-24 и разведчиками Су-24МР), в течение более двух лет активных воздушных боев значительно поредели. Даже с появлением в своем арсенале американских истребителей F-16 они нуждаются в дальнейшем качественном и количественном усилении.

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Потому в Министерстве обороны Украины прорабатывают все возможные варианты, среди которых часто звучит название шведских истребителей четвертого поколения JAS 39 Gripen. OBOZREVATEL решил напомнить, что это за самолеты и как они могут усилить Воздушные силы ВСУ.

Что за самолет

JAS 39 Gripen (в переводе со шведского – "Грифон") – это легкий одномоторный многоцелевой истребитель 4-го поколения, разработанный и производимый шведской авиастроительной компанией Saab.

Работы над проектом начались в 1979 году, прототип впервые поднялся в воздух в 1988-м, а на вооружение шведской армии JAS 39 был принят только в 1996-м, что делает его одним из самых молодых самолетов на рынке боевой истребительной авиации. Для сравнения: F-15 был принят на вооружение в 1976 году, F-16 – в 1978-м, Су-27 – в 1982-м, а МиГ-29 – в 1983-м.

Формально JAS 39 Gripen принадлежит классу истребителей, однако он разрабатывался как универсальный многоцелевой самолет и фактически может использоваться для различных целей. Собственно, аббревиатура JAS расшифровывается как Jakt (истребитель) Attack (штурмовик) Spaning (разведчик).

На сегодня существуют три модификации самолета:

– JAS 39A (одноместный)/JAS 39B (двухместный). Это базовая версия 1996 года. Большинство самолетов этого поколения модернизированы до следующей версии;

– JAS 39C/JAS 39D. Это модернизированная в 2000-х годах по стандартам НАТО версия самолетов JAS 39A / JAS 39B. Именно они составляют основной авиапарк нынешних самолетов JAS 39 Gripen и о вероятности передачи таких Украине раньше говорили партнеры;

– JAS 39E/JAS 39F. Это самая современная модификация самолета образца 2019 года, с новым двигателем и в целом с лучшими характеристиками, но одновременно и с более высокой ценой и стоимостью обслуживания. Вряд ли самолеты этого класса окажутся в Украине до завершения войны.

Летные характеристики

Самолет JAS 39 Gripen спроектирован по аэродинамической схеме "утка" (аэродинамическая схема, при которой у летательного аппарата органы продольного управления расположены впереди треугольного крыла), и его рули управления позволяют создавать положительную подъемную силу на всех скоростях полета, в то время как треугольное крыло компенсирует заднему стабилизатору отрицательную подъемную силу на больших скоростях.

Проще говоря, JAS 39 Gripen имеет хорошую балансировку во время сверхзвукового полета и высокие взлетно-посадочные характеристики.

В то же время JAS 39 – статически нестабильный самолет, и во время полетов с высокими перегрузками высока вероятность, что он может выйти в закрытые режимы и развалиться в воздухе. Эта проблема решается электродистанционной системой управления полетом, позволяющей сохранять управляемость самолета во время интенсивного маневрирования с высокими перегрузками.

Силовая установка JAS 39 состоит из одного турбореактивного двигателя с высокой степенью двухконтурности Volvo RM12, разработанного на базе американского General Electric F414 (используемого в самолетах F/A-18 Hornet). Шведский двигатель отличается от прототипа большей надежностью и оснащен цифровой системой контроля его работы, которая в автоматическом режиме отслеживает параметры и изменяет их при необходимости.

Двигатель RM12 развивает тягу до 54 кН, а на форсаже – 80,5 кН. Это позволяет самолету иметь максимальную скорость 2130 км/ч и взлетать с аэродрома всего за 18 секунд. Благодаря характеристикам двигателя и малому аэродинамическому сопротивлению самолет имеет высокие разгонные характеристики на начальном этапе полета.

Авионика

Авионика JAS 39 полностью интегрирована в единый комплекс на основе цифровой базы данных MIL-STD 1553B, что позволило значительно повысить эффективность самолета при выполнении боевых задач. Пилот может получать информацию сразу из трех источников: с помощью бортовых датчиков, систем связи и каналов передачи данных. Дальность действия системы составляет около 500 км и может значительно увеличиться при использовании самолетов-ретрансляторов. Каналы передачи информации обладают высокой защищенностью от перехвата и радиоэлектронных помех.

Благодаря системе передачи информации CDL 39 самолет имеет высокую тактическую гибкость: может осуществлять атаку, одновременно вести радиолокационное наблюдение за районом, в котором находится цель, и передавать необходимую информацию другим самолетам. Помимо обмена данными с другими самолетами, CDL 39 позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией с наземными объектами.

Также JAS 39 может быть оборудован подвесным контейнером с разведывательным оборудованием MRPS производства компании Saab.

Бортовая радиолокационная станция PS-05/A способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 120 км, а надводные или наземные цели радар видит на расстоянии до 70 км. Причем цель может быть обнаружена даже в сложных погодных условиях, таких как туман или низкая облачность.

В отличие от таких истребителей, как французский Rafale, европейский Eurofighter Typhoon и российский Су-27, JAS 39 не имеет пассивных средств поиска целей, хотя и может нести подвесной контейнер с инфракрасной системой переднего обзора.

Для защиты от наземных средств противовоздушной защиты JAS 39 использует систему радиоэлектронного противодействия EWS 39 производства Saab Avitronics. Комплекс состоит из приёмника радиолокационного облучения, станции постановки активных помех и автоматического прибора для отстрела тепловых ловушек.

Вооружение

В ближнем воздушном бою JAS 39 может использовать встроенную 27-мм пушку Mauser BK-27, находящуюся с левой стороны в нижней части фюзеляжа. В отличие от многих современных авиационных пушек, BK-27 – одноствольная, хотя может производить 1700 выстрелов в минуту.

Также в JAS 39 интегрированы ракеты средней дальности AIM-120, что дает возможность уничтожать воздушные цели вне визуальной видимости (заявленная дальность полета – 180 км против 75 км у российских ракет Р-77-1).

Так как JAS 39 – это многоцелевой самолет, то, кроме обычных авиабомб и блоков с неуправляемыми авиационными ракетами, он может нести высокоточное оружие для поражения наземных и надводных целей. В частности, ракеты "воздух – земля" ближнего радиуса действия AGM-65 Maverick, используемые для уничтожения тактических целей, таких как бронетехника, транспортные средства, объекты ПВО, склады горюче-смазочных материалов и небольшие корабли.

Для нанесения ударов по большим надводным целям в арсенале JAS 39 есть противокорабельная ракета большой дальности RBS-15F, которая теоретически может быть заменена на украинский "Нептун".

Также этот самолет может применять кассетные авиабомбы шведского производства ВК90. В зависимости от типа суббоеприпасов, они могут использоваться как для уничтожения живой силы на открытой местности, так и для борьбы с бронетехникой врага. Каждая ВК90 имеет свой бортовой компьютер, инерциальную систему навигации и рули управления, что значительно повышает ее точность и эффективность.

Для уничтожения важных целей в глубоком тылу врага в JAS 39 могут использоваться крылатые ракеты KEPD 350 с дальностью полета более 500 км. Эта ракета позволяет "Грифону" нанести авиаудар, не входя в зону действия средств ПВО, прикрывающих цель.

А в целом JAS 39 – достаточно гибкий самолет в плане выбора вооружения, и по желанию заказчика на него могут установить ракеты и авиабомбы разных производителей. Для Украины это важно, потому что у нас в работе находится ряд проектов по разработке и производству отечественных высокотехнологичных боеприпасов.

Достоинства JAS 39 Gripen

Главное преимущество JAS 39 – его низкая стоимость и экономичность обслуживания. В интернете можно найти информацию, что новый самолет в базовой комплектации стоит 48 млн долларов, тогда как американский F-16 – 50 млн долларов, F/A-18 – 55 млн долларов, французский Rafale – 84 млн долларов, а Eurofighter Typhoon – вообще 108 млн долларов.

По информации из открытых источников, стоимость одного летного часа модели JAS 39 модификации C/D составляет 5,8 тысячи долларов США, тогда как у следующего по этому показателю конкурента, американского истребителя F-16, она 8,7 тысячи долларов, а у F/A-18 – 13,6 тысячи долларов. Более современные Rafale и Eurofighter Typhoon обходятся в обслуживании в 20,4 тыс. долларов и 22,2 тыс. долларов соответственно.

Таким образом, JAS 39 Gripen является самым дешевым самолетом для покупки и эксплуатации по сравнению с конкурентами.

Еще одно преимущество JAS 39 – его неприхотливость к посадочным полосам. Он может совершать взлет и посадку с не очень качественных полос, включая полевые аэродромы и автомобильные магистрали. Для Украины в условиях постоянных обстрелов объектов военной инфраструктуры, в том числе аэродромов, это очень существенное преимущество.

Важный фактор представляет собой подготовка лётного состава и обслуживающего персонала. Декларируется, что этот процесс занимает около 6 месяцев, что в три раза меньше срока подготовки людей к F-16 (1,5 года). Это говорит в первую очередь о простоте эксплуатации самолета по сравнению с его конкурентами.

Недостатки JAS 39 Gripen

Главным недостатком JAS 39 является то, что он ни разу не участвовал в боевых действиях (в отличие от F-16, F-15 и F/A-18). Хотя шведы и декларируют, что Gripen разрабатывался и предназначен для уничтожения российских истребителей Су, никаких практических подтверждений этим словам пока нет.

Известно только, что шведские JAS 39 использовались в международной военной операции в Ливии в 2011 году, во время которой патрулировали воздушное пространство и проводили разведку. Однако никаких упоминаний об участии их в боевых столкновениях с вражеской авиацией нет, поэтому пока неизвестно, как этот самолет поведет себя в бою.

Также имел место интересный случай с JAS 39 в Швейцарии. В 2007 году эта страна решила снять с вооружения устаревшие истребители американского производства F-5 Tiger II и провела тендер, в котором приняли участие уже упомянутые Rafale, Eurofighter Typhoon и JAS 39 Gripen. Для определения лучшего из них швейцарцы провели полномасштабные испытания, по результатам которых Gripen занял последнее место. К счастью, воевать с Rafale и Eurofighter Typhoon украинским пилотам не придется.

Перспективы

При всех недостатках самолеты JAS 39 Gripen были бы для Воздушных сил ВСУ очень кстати, и чем быстрее, тем лучше.

Интересно, что еще в начале 2019 года ходили разговоры о том, что имеют место контакты между украинской и шведской сторонами относительно долгосрочного сотрудничества, которое предполагало бы переход наших Воздушных сил с советских истребителей на шведские JAS 39 Gripen. Однако, судя по всему, дальше разговоров тогда дело не пошло. Посмотрим, чем завершится вторая попытка.

Уже во время полномасштабного российского вторжения, в июле 2022 года в интервью изданию BBC тогдашний министр обороны Алексей Резников сказал, что "не только F-16 хороши, есть и другие самолеты современного стандарта, например, Gripen шведского производства". А в конце ноября того же года депутат шведского парламента Магнус Якобссон заявил о необходимости разрешить Украине продажу истребителей JAS 39 Gripen производства шведского концерна Saab.

"Я знаю о заинтересованности украинцев в покупке шведских самолетов JAS 39 Gripen (Saab), и моя позиция заключается в том, что такой вариант должен быть возможен. Да, у нас есть закон, запрещающий продавать вооружение воюющему государству, но поскольку мы все равно уже поставляем Украине вооружение, мы должны найти возможность обеспечить и такой вариант. Поэтому я выступаю и за увеличение военной и общей помощи Украине, а также за продажу самолетов JAS 39 Gripen", – говорил он.

Через два года, в июле 2024-го, министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что его страна готова была предоставить самолеты JAS 39 Gripen, но "Украина пришла к выводу, что одновременно иметь две системы истребителей – это слишком много". Дипломат добавил, что это практическое решение, и у него нет ничего общего с позицией шведского правительства. Но в Офисе президента тогда указали, что Киев все еще ведет переговоры со Стокгольмом по Gripen – как на уровне министерств обороны обоих государств, так и на самом высоком.

А 9 сентября 2024-го правительство Швеции объявило о новом – 17-м пакете военной помощи для Украины на 4,6 млрд шведских крон – около €400 млн. И в этот раз, среди прочего, Стокгольм впервые решил закупить для Киева дополнительные запчасти для истребителей JAS 39 Gripen, которые в будущем могут оказаться в Воздушных силах ВСУ.

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