Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на €400 млн: что в него войдет

Правительство Швеции 9 сентября объявило о новом пакете военной помощи для Украины на 4,6 млрд шведских крон – около €400 млн. Это стало 17 пакетом военной помощи Стокгольма для Киева.

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Об этом сообщило министерство обороны Швеции. В ведомстве отметили, что новый пакет помощи включает закупку оборудования, которое является "особым приоритетом для Украины".

В частности, в очередной пакет входят боевые катера Combat Boat 90, ПЗРК Robot System 70, противотанковые мины, гранатометы и т.д. Швеция впервые решила закупить для Украины дополнительные запчасти для истребителей JAS 39 Gripen, которые в будущем могут оказаться в ВСУ.

В пакет входит:

зенитно-ракетные системы Robot System 70;

материалы для JAS Gripen;

6 боевых катеров 90-х годов;

2 спусковых прицепа, которые могут работать с разными типами лодок, в частности с Combat Boat 90;

защитные маски для лица и оборудование для работы в загрязненной среде;

гранатометы с боеприпасами, безоткатные ружья с боеприпасами и малокалиберные боеприпасы;

обучающее оборудование;

шлемы и зимнее снаряжения;

боеприпасы 40-мм калибра для боевых машин;

маскировочное оборудования.

В минобороны Швеции подчеркнула, что этим пакетом Королевство начинает новый этап военной поддержки Украины, когда большее внимание будет уделяться производству оружия, а не донорству.

В Министерстве обороны Украины поблагодарили Швецию за поддержку. В ведомстве отметили, что всего в 2024 году военная помощь от Королевства Украины составила 25 миллиардов шведских крон.

"Спасибо нашим шведским партнерам за непоколебимую поддержку!" – подчеркнули в Минобороны Украины.