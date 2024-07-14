Украина все же договаривается со Швецией о передаче истребителей Gripen: в ОП раскрыли детали

Украина ведет переговоры со Швецией по получению истребителей Saab JAS-39 Gripen. Первые попытки достичь взаимопонимания в этом вопросе предпринимались еще до вступления Швеции в НАТО.

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В настоящее время переговоры проходят на уровне министерств обороны обоих государств, а также на самом высоком уровне. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью "Голосу Америки".

По его словам, тема возможного получения Украиной истребителей Saab JAS-39 Gripen от Швеции до сих пор не закрыта.

"Это тема, которую мой президент постоянно поднимает перед руководством Швеции. И так было еще до вступления Швеции в НАТО. По понятным причинам, тогда они не были готовы давать никаких обещаний, поскольку финализировали свое членство в Альянсе. Сейчас страна в НАТО и мой президент снова общается с премьер-министром Швеции, а наше министерство обороны — с соответствующими органами Швеции. Эти истребители так же хороши, как и F-16, и мы двигаемся в этом направлении", — подчеркнул Жовква.

Издание также напомнило, что ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, говоря об этих истребителях, объяснял, что они не были поставлены, потому что Украина считала, что внедрять одновременно и F-16, и Gripen было бы слишком сложно. Однако, подчеркивал тогда Биллстрем, официальный Стокгольм остается открытым по обсуждению поставок Украине таких самолетов.

"Швеция и шведское правительство не имеют никаких ограничений на эти дискуссии после внедрения F-16. Но это решение приняло украинское правительство, а не шведское", — отмечал дипломат.

Помогут ли Украине шведские истребители Gripen

Интересно, что военные – как западные, так и украинские – шведские Gripen оценивают как хороший вариант для Украины.

"Gripen – это гораздо меньшая команда, которая может приземлиться где угодно, быстро дозаправиться, быстро взлететь. Это гораздо более сложная цель для России", – заявлял генерал-майор ВВС США в отставке Чарльз Коркоран.

В том, что эти шведские истребители значительно укрепили бы украинскую авиацию, уверен и пилот Воздушных сил ВСУ с псевдо "Фантом".

"Это очень современный самолет, он прошел много этапов модернизации и сейчас тот официальный парк, который имеют в своем составе шведские Воздушные силы, может как подавлять силы ПВО противника, наносить точечные огневые поражения, так и то, что на английском называют standoff weapon – то есть оружие на расстоянии, которое не позволяет поразить свой самолет", – отмечал военный в интервью "Голосу Америки" еще в феврале.

Напомним, о том, что Швеция готовится к потенциальной передаче Украине истребителей Gripen, сообщалось еще осенью прошлого года. Тогда OBOZ.UA рассказывал, чем они отличаются от F-16 и какой вариант лучше для ВСУ.

О том, что Gripen стали бы для Украины "неплохим вариантом", заявлял в конце 2023 года и тогдашний спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, который сообщил, что на тот момент украинские пилоты уже тестировали эти истребители.

В феврале 2024 года с требованием к правительству Швеции предоставить Украине истребители JAS-39 Gripen выступала оппозиция в этой стране.

Однако уже в мае несколько стран призвали Швецию поставить на паузу предоставление Украине истребителей Gripen, сославшись на то, что на тот момент целесообразнее было бы сосредоточиться на американских истребителях F-16.

А несколько дней назад в ОП заявили, что Швеция согласна предоставить истребители Gripen и объяснили, почему к этому пока не готова Украина.