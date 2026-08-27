Россия массированно атаковала Украину ракетами и БпЛА: под ударом ряд городов

В ночь на четверг, 27 августа, страна-агрессор Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил почти все имеющиеся средства поражения, взрывы прогремели в Запорожье, Павлограде, Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве, Киеве и в Одесской области.

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Об угрозах сообщали в Воздушных силах ВСУ. Атака началась с запусков ударных БпЛА, в частности реактивных. Также россияне запустили ракеты-дроны "Бандероль".

В течение ночи войска РФ осуществляли пуски баллистических ракет сразу с пяти направлений – Брянска, Курска, Воронежа, Таганрога и Миллерево. Мониторы сообщили, что были применены как "Искандеры", так и северокорейские KN, а также ракеты "Оникс".

Отметим, что по Одесской области было применено до 10 "Бандеролей", "Ониксы" и КАБы.

Последствия атаки

Кривой Рог подвергся атаке двумя баллистическими ракетами, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул. Под ударом оказалось промышленное предприятие, есть двое раненых.

Киев. В Подольском районе зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома, сообщили в КГВА.

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Запорожье. Трое человек получили ранения в результате вражеской атаки. Повреждены автомобиль и несколько зданий, возник пожар, сообщили в ОВА.

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Как сообщал OBOZ.UA, ночью российский беспилотник атаковал автомобиль с работниками шахт ДТЭК в Днепропетровской области. Двое шахтеров погибли, когда возвращались домой после смены.

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