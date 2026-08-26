Возвращались домой после смены: Россия убила двух шахтеров в Днепропетровской области. Фото

Российский беспилотник ночью атаковал автомобиль с работниками шахт ДТЭК в Днепропетровской области. Двое шахтеров погибли, когда возвращались домой после смены.

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Погибшими стали 52-летний Виталий Семенов и 48-летний Илья Русаненко. Об этом сообщили в ДТЭК.

Российский дрон атаковал автомобиль шахтеров

Ночью в Днепропетровской области российский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехали работники шахт ДТЭК. В результате удара погибли двое мужчин.

Виталию Семенову было 52 года. Он работал горняком на вспомогательных работах. У мужчины остались отец, жена и двое детей.

Второму погибшему, Илье Русаненко, было 48 лет. Он работал подземным электрослесарем. У него остались мать, жена и двое детей.

В ДТЭК выразили соболезнования семьям

Коллеги погибших выразили искренние соболезнования их родным и близким.

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"Это тяжелая и болезненная утрата для всей большой семьи ДТЭК", — отметили в компании.

Виталий Семенов и Илья Русаненко возвращались домой после рабочей смены, однако их жизнь оборвала российская атака.

Напомним, 26 августа российские войска как минимум дважды атаковали Чернигов. Днем они нанесли удар по складскому помещению, есть пострадавшие, под завалами могут оставаться люди.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 25 августа, Россия нанесла удары по Краматорску. В результате атаки ранены 12 человек, среди них — младенец.

Также Россия атаковала Киев беспилотниками. Осколками повреждено 16-этажное жилое здание, есть пострадавшая.

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