Несколько стран призвали Швецию поставить на паузу предоставление Украине истребителей Gripen: в чем причина

Несколько государств просят Швецию отложить на некоторое время вопрос с предоставлением Украине истребителей Gripen. Ряд стран считают, что сейчас правильнее было бы сосредоточиться на американских истребителях F-16.

При этом в Швеции не исключают поставки Gripen Украине "в будущем". Об этом сообщает издание Aftonbladet.

По словам министра обороны Швеции Пола Джонсона, его просят приостановить планы по отправке истребителей Gripen в Украину. Это нужно сделать для того, чтобы "иметь возможность сосредоточиться на одной авиационной системе – американском F-16".

Стоит отметить, что заявление было сделано в Брюсселе после того, как Джонсон провел "интенсивные переговоры" с другими странами коалиции, которая помогает Украине самолетами, системами противовоздушной обороны.

"Другие страны, входящие в коалицию, призвали нас подождать с системами, сосредоточиться. Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16", – объясняет Джонсон.

Примечательно, что Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали предоставить Украине самолеты F-16. Ожидается, что первые истребители будут поставлены уже в этом году. Следовательно, как минимум до конца 2024 года об истребителях Gripen теперь речь не идет.

"Мы ни в коем случае не исключаем, что это может стать актуальным в будущем, но сейчас основное внимание украинской стороны уделяется реализации программы F-16. Это не соответствует тому, как коалиция рассматривает введение двух истребительных авиационных систем одновременно",– заявил Джонсон.

Ранее сообщалось, что Украина согласилась с условием использовать самолеты F-16, которые будут предоставлены Бельгией, только на своей территории. Ожидается, что страна передаст нам 30 истребителей до 2028-го, первые из которых – уже в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину с обучения за границей начали возвращаться специалисты по обслуживанию F-16. Прибывшие на родину специалисты смогут делиться полученными знаниями и опытом с коллегами.