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Несколько стран призвали Швецию поставить на паузу предоставление Украине истребителей Gripen: в чем причина

Алексей Лютиков
War
2 минуты
2,9 т.
Шведский истребитель JAS 39 Gripen

Несколько государств просят Швецию отложить на некоторое время вопрос с предоставлением Украине истребителей Gripen. Ряд стран считают, что сейчас правильнее было бы сосредоточиться на американских истребителях F-16.

При этом в Швеции не исключают поставки Gripen Украине "в будущем". Об этом сообщает издание Aftonbladet.

По словам министра обороны Швеции Пола Джонсона, его просят приостановить планы по отправке истребителей Gripen в Украину. Это нужно сделать для того, чтобы "иметь возможность сосредоточиться на одной авиационной системе – американском F-16".

Стоит отметить, что заявление было сделано в Брюсселе после того, как Джонсон провел "интенсивные переговоры" с другими странами коалиции, которая помогает Украине самолетами, системами противовоздушной обороны.

"Другие страны, входящие в коалицию, призвали нас подождать с системами, сосредоточиться. Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16", – объясняет Джонсон.

Примечательно, что Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали предоставить Украине самолеты F-16. Ожидается, что первые истребители будут поставлены уже в этом году. Следовательно, как минимум до конца 2024 года об истребителях Gripen теперь речь не идет.

"Мы ни в коем случае не исключаем, что это может стать актуальным в будущем, но сейчас основное внимание украинской стороны уделяется реализации программы F-16. Это не соответствует тому, как коалиция рассматривает введение двух истребительных авиационных систем одновременно",– заявил Джонсон.

Шведский истребитель JAS 39 Gripen
Несколько стран призвали Швецию поставить на паузу предоставление Украине истребителей Gripen: в чем причина
Несколько стран призвали Швецию поставить на паузу предоставление Украине истребителей Gripen: в чем причина

Ранее сообщалось, что Украина согласилась с условием использовать самолеты F-16, которые будут предоставлены Бельгией, только на своей территории. Ожидается, что страна передаст нам 30 истребителей до 2028-го, первые из которых – уже в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину с обучения за границей начали возвращаться специалисты по обслуживанию F-16. Прибывшие на родину специалисты смогут делиться полученными знаниями и опытом с коллегами.

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