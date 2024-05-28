Условия прописаны: Украина сможет использовать бельгийские F-16 только на своей территории, – Кроо

Украина согласилась с условием использовать самолеты F-16, которые будут предоставлены Бельгией, только на своей территории. Ожидается, что страна передаст нам 30 истребителей до 2028-го, первые из которых – уже в 2024 году.

Бельгия выдвинула аналогичное требование касательно другого своего вооружения, предусмотренного двухстороннем договором по безопасности. Защитники Украины не смогут применять его для поражения целей в России. Об этом заявил бельгийский премьер-министр Александр де Кроо 28 мая на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

"Все, что входит в наше соглашение, украинские Вооруженные силы могут использовать на украинской территории", – объяснил политик.

Указанное Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке стороны подписали во вторник, 28 мая, когда украинский гарант прибыл в Брюссель.

Документ предусматривает, что в 2024-м Бельгия выделит нам военную помощь на почти миллиард евро и обязуется поддерживать наше государство в течение следующих десяти лет. До 2028-го страна передаст Воздушным силам ВСУ 30 истребителей F-16 американской разработки (первые уже в текущем году).

Бельгия – это 11-е государство, с которым Киев заключил двустороннее соглашение о безопасности.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, за день до этого, 27 мая, Владимир Зеленский приезжал с рабочим визитом в Испанию, где тоже подписал соглашение о поддержке Украины.

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