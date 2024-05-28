Бельгия предоставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года: подробности

Украина должна получить от Бельгии 30 истребителей F-16 до 2028 года. Первые самолеты страна планирует отправить нашим Воздушным силам уже в 2024-м.

Об этом объявила глава бельгийского министерства иностранных дел Хаджа Лабиб в эфире Bel RTL во вторник, 28 мая. Обязательство будет оформлено позже в этот же день в двустороннем соглашении по безопасности. Ее, как ожидается, подпишут в Брюсселе во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Государство также намерено передавать для украинских F-16 боеприпасы.

Лабиб подчеркнула, что кремлевского диктатора Владимира Путина, который хочет "отодвинуть границы европейских стран", нужно остановить, чтобы обеспечить безопасность Бельгии.

"Могут ли российские танки в один день вторгнуться в Брюссель? Если мы позволим Путину пойти своим путем, это не является невозможным сценарием", – подчеркнула она.

Напомним: Бельгия вошла в т.н. Коалицию F-16 в прошлом году вместе с Нидерландами, Данией и Норвегией. Первоначально Брюссель занимался только обучением, технической и логистической поддержкой. Но осенью прошлого года правительство пообещало предоставить также сами самолеты.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в апреле Бельгия объявила о дополнительной помощи по усилению противовоздушной обороны Украины для защиты от ракетных и дроновых обстрелов России. Государство выделило на это еще 200 млн евро, а также передало нам ракеты для ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!