Бельгия выделит €200 млн на ПВО для Украины: что известно

Бельгия объявила о дополнительной помощи по усилению противовоздушной обороны Украины для защиты от ракетных и дроновых обстрелов России. Государство выделит на это еще €200 млн, а также передаст ракеты для ПВО.

Решение объявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер после заседания в формате "Рамштайн", которое состоялось 26 апреля. Ее слова на пресс-конференции процитировал телеканал RTBF.

По словам главы бельгийского оборонного ведомства, Брюссель передаст Киеву ракеты для систем противовоздушной обороны із собственных запасов. В то же время, какие ракеты, для каких систем и в каком количестве Дедондер не уточнила.

Также страна выделит 200 млн евро для участия в немецкой инициативе по поставкам Силам обороны Украины систем ПВО для защиты неба от российских ракет и дронов.

"Мы будем оставаться мобилизованными в течение следующих недель, чтобы поддержать Украину. Наше послание остается неизменным: в тот день, когда Россия прекратит свое вторжение и откажется от незаконно оккупированных территорий, конфликт закончится", – добавила глава бельгийского Минобороны.

Напомним, что Дедондер также подтвердила, что Бельгия передаст Украине современные истребители F-16. Первые самолеты могут оказаться в Украине уже в этом году. Она подчеркнула, что отправка F-16 Украине должна состояться "как можно скорее" и для того, чтобы Киев уже в этом году получил истребители, будет сделано все возможное.

Как сообщал OBOZ.UA, Канада профинансирует производство боевых дронов для нужд Вооруженных сил Украины. На эти цели выделят 3 млн канадских долларов (около 2,3 млн долл США).

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