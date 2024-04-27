Итоги 'Рамштайна': Канада профинансирует производство боевых дронов в Украине

Канада профинансирует производство боевых дронов для нужд Вооруженных сил Украины. На эти цели выделят 3 млн канадских долларов (около 2,3 млн долл. США).

Об этом заявили в министерстве обороны Канады по результатам заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Отмечается, что это первый случай, когда Канада напрямую присоединилась к производству военных беспилотников в Украине, и это пожертвование будет сделано в сотрудничестве с Великобританией.

Кроме того, Канада передаст Украине еще 100 дронов Teledyne FLIR, в дополнение к обещанным ранее 800. Обещают отправить их в мае.

Также в заявлении на сайте ведомства говорится, что страна дополнительно выделит 13 млн. канадских долларов (около 10 млн. долларов США) на чешскую инициативу по производству и закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран. Общий вклад Канады составляет более 53 млн долларов (более 40 млн долл. США – ред.).

Напомним, 26 апреля состоялось 21-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Его открыл президент Украины Владимир Зеленский обращением к участникам встречи, проходившей в режиме онлайн.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр обороны США Ллойд Остин по итогам очередного заседания в формате "Рамштайн" заявил, что Штаты выделят шесть миллиардов долларов на оружие для помощи Украине. На эти деньги будут произведены закупки продукции, которую изготовят американские оружейники.

– Президент Зеленский принял участие в заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Он обратился к участникам заседания, подчеркнул роль их решений в сохранении будущего мира и призвал их предоставить Украине все необходимое вооружение.

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