Глава Пентагона подтвердил новую долгосрочную программу поддержки Украины вооружением на $6 млрд

Соединенные Штаты выделят шесть миллиардов долларов на оружие для помощи Украине. На эти деньги будут произведены закупки продукции, которую изготовят американские оружейники.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам очередного заседания в формате "Рамштайн". Он подчеркнул, что на сегодняшний день "это самый большой пакет помощи по вопросам безопасности от США".

"Я рад объявить сегодня о дополнительном обязательстве в размере шести миллиардов долларов в рамках нашей инициативы по содействию безопасности Украины. Это позволит нам получить новые возможности для Украины от американской промышленности", – отметил министр обороны США.

По словам Остина, на эти деньги будут изготовлены ракеты для систем ПВО Patriot и NASAMS. Также будут приобретены системы противодействия беспилотникам (от высокотехнологичных до обычных боепипасов для противодроновых ружей), значительное количество артиллерийских снарядов и боеприпасы воздух-земля.

Министр обороны США добавил, что объявление о помощи на этой неделе "лишь подчеркивает неизменную приверженность Америки усилению обороны Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, о контрактах на шесть миллиардов долларов для помощи Украине рассказали два американских чиновника еще вчера. Деньги выделяются в рамках программы USAI – это контракты американским оборонным фирмам на создание нового оборудования для Украины, а не на закупку из имеющихся у США запасов.

Указанный пакет станет частью финансирования Украины в размере 61 миллиарда долларов, подписанного 24 апреля президентом Джо Байденом.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что процесс поставки в Украину военной помощи с нового, 56-го пакета от США уже начался. Первые партии оружия и снарядов будут в нашей стране в ближайшее время.

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