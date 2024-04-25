"Процесс уже начат": в Пентагоне ответили, когда Украина получит первую партию вооружений из нового пакета помощи

Процесс доставки в Украину военной помощи из нового, 56-го пакета от США уже начался. Первые партии оружия и снарядов окажутся в нашей стране в ближайшее время.

Соответствующее заявление сделал спикер Пентагона Патрик Райдер, комментируя сроки поставки помощи от Соединенных Штатов. Конкретных дат сотрудник американского министерства обороны не раскрыл.

"Мы уже начали процесс доставки части оружия, боеприпасов и оборудования, которое будет там [в Украине] за несколько дней, если не раньше", – сказал Райдер.

Некоторая техника будет доставлена в срочном порядке, на транспортировку другой уйдет немного больше времени. "Но когда речь идет о важнейших компонентах, таких как боеприпасы, мы уже начали процесс снабжения", – уточнил представитель американского МО.

Напомним: 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект, который предусматривает помощь иностранным государствам, в том числе $61 миллиард Украине.

В этот же день Вашингтон объявил о выделении нового пакета оборонной помощи нашей стране на $1 миллиард. В него вошли ракеты для систем ПВО RIM-7, Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды стандартов НАТО, БМП Bradley, а также другие вооружение и техника.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов обещали начало предоставления Киеву военной помощи уже на текущей неделе (до 28 апреля).

Как писал OBOZ.UA:

– Штаты объявили, что еще в марте 2024 года передали Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

– Американские СМИ считают, что в апреле Силы обороны Украины уже дважды применили ракеты большой дальности. 17 апреля они якобы ударили по российской военной базе в захваченном Крыму, а позже их применили против российских войск к востоку от оккупированного Бердянска в Запорожской области.

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