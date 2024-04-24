Какое оружие Украина получит от США: в Пентагоне объявили новый пакет

Сразу после подписания президентом Соединенных Штатов Джо Байденом закона о помощи Украине, американское Минобороны объявило содержание пакета помощи. Речь идет о первом пакете по новому закону, "с ориентировочной стоимостью в один миллиард долларов".

В целом, это уже 56-й пакет помощи от Штатов, который администрация Байдена предоставляет Украине из имеющихся запасов. В Пентагоне отметили, что пакет включает "возможности для поддержания самых неотложных потребностей" Украины.

Среди прочего, в пакете есть средства противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое оружие.

"Благодаря двухпартийной поддержке Конгресса, Украина может рассчитывать на сильное и решительное руководство США, которое предоставит последовательную поддержку безопасности – вместе с около 50 членами Альянса и партнерами – чтобы гарантировать, что ее отважные защитники получат критические возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией", – подчеркнули в Пентагоне.

В списке:

Ракеты для ПВО RIM-7 и AIM-9M

RIM-7 и AIM-9M ПЗРК Stinger

Стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны для борьбы с дронами

Боеприпасы для РСЗО HIMARS ( речь об ATACMS, которые обычно записывают в боеприпасы для HIMARS )

) 155-мм артснаряды , включая снаряды с фугасным зарядом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения

, включая снаряды с фугасным зарядом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения Артснаряды калибра 105-мм

Минометные снаряды калибра 60-мм

Боевые машины Bradley, MRAP, HMMWV

Транспортные средства материально-технического обеспечения

Тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники

Противотанковые ракеты TOW

Противотанковые системы Javelin и AT-4

и AT-4 Аэродромно-вспомогательное оборудование

Высокоточные авиационные боеприпасы

Противопехотные мины Claymore

Приборы ночного видения

Запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Байден сегодня вечером подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В первую очередь, по его словам, Украине передадут баллистические ракеты ATACMS. При этом в документе, подписанном Байденом, есть поправка: передача этой системы вооружения не должна навредить интересам национальной безопасности США.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что данный закон не только поможет поддержать Украину и Израиль, но и может укрепить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, Соединенные Штаты продолжают стоять вместе со своими союзниками и партнерами по всему миру.

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