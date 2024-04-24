Какое оружие Украина получит от США: в Пентагоне объявили новый пакет
Сразу после подписания президентом Соединенных Штатов Джо Байденом закона о помощи Украине, американское Минобороны объявило содержание пакета помощи. Речь идет о первом пакете по новому закону, "с ориентировочной стоимостью в один миллиард долларов".
В целом, это уже 56-й пакет помощи от Штатов, который администрация Байдена предоставляет Украине из имеющихся запасов. В Пентагоне отметили, что пакет включает "возможности для поддержания самых неотложных потребностей" Украины.
Среди прочего, в пакете есть средства противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое оружие.
"Благодаря двухпартийной поддержке Конгресса, Украина может рассчитывать на сильное и решительное руководство США, которое предоставит последовательную поддержку безопасности – вместе с около 50 членами Альянса и партнерами – чтобы гарантировать, что ее отважные защитники получат критические возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией", – подчеркнули в Пентагоне.
В списке:
- Ракеты для ПВО RIM-7 и AIM-9M
- ПЗРК Stinger
- Стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны для борьбы с дронами
- Боеприпасы для РСЗО HIMARS ( речь об ATACMS, которые обычно записывают в боеприпасы для HIMARS )
- 155-мм артснаряды, включая снаряды с фугасным зарядом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения
- Артснаряды калибра 105-мм
- Минометные снаряды калибра 60-мм
- Боевые машины Bradley, MRAP, HMMWV
- Транспортные средства материально-технического обеспечения
- Тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники
- Противотанковые ракеты TOW
- Противотанковые системы Javelin и AT-4
- Аэродромно-вспомогательное оборудование
- Высокоточные авиационные боеприпасы
- Противопехотные мины Claymore
- Приборы ночного видения
- Запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование
Как сообщал OBOZ.UA, президент США Байден сегодня вечером подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
В первую очередь, по его словам, Украине передадут баллистические ракеты ATACMS. При этом в документе, подписанном Байденом, есть поправка: передача этой системы вооружения не должна навредить интересам национальной безопасности США.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что данный закон не только поможет поддержать Украину и Израиль, но и может укрепить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, Соединенные Штаты продолжают стоять вместе со своими союзниками и партнерами по всему миру.
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