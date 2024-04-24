США возобновят помощь Украине в ближайшие часы: Байден подписал закон. Все детали

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню. США уже готовят для нашей страны первый пакет военной помощи в 1 миллиард долларов.

"Добрый день для Америки. Это хорошо для мира в мире. Я только подписал закон, касающийся помощи по безопасности. Это сделает Америку безопаснее, это сделает мир более безопасным. Он предоставит жизненную помощь и нашим партнерам, чтобы они могли себя защищать", – сказал Байден.

По его словам, в следующие несколько часов он даст распоряжение соответствующим службам "передать ракетные системы и все необходимое оружие в Украину".

Характеризуя документ, который Байден только что подписал, президент США сказал, что "Америка в конце концов поднялась на ноги". Также американский лидер также раскритиковал часть республиканцев за то, что они затягивали время с принятием законопроекта, в то время как Россия усилила авиаудары по украинским городам и "храбрым украинцам".

Это инвестиции в безопасность США, подчеркнул Байден.

"Если Путин победит в Украине, следующим шагом для российских войск вполне может стать прямое нападение на союзника по НАТО. У нас не было другого выбора, кроме как прийти им на помощь", – сказал он.

По данным Пентагона, в целом Украина должна получить:

ракеты для ПВО RIM-7 и AIM-9M;

ПЗРК Stinger;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны калибра .50 для борьбы с дронами;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155 мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным зарядом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

минометные снаряды калибра 60 мм;

боевые машины пехоты Bradley;

MRAP;

HMMWV;

транспортные средства материально-технического обеспечения;

тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

аэродромно-вспомогательное оборудование;

противоброневые мины;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывные боеприпасы для уничтожения препятствий;

приборы ночного видения;

запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

В первую очередь, по словам президента США, Украине передадут баллистические ракеты ATACMS. При этом в документе, подписанном Байденом, есть поправка: передача этой системы вооружения не должна навредить интересам национальной безопасности США.

В общей сложности пакет помощи составляет 61 млрд долларов военной и невоенной помощи. Это более 27 миллиардов долларов на закупку вооружения самими Соединенными Штатами. Еще 13,8 миллиарда будут потрачены на производство, ремонт и переоборудование оружия для нужд ВСУ.

7,8 миллиардов пойдут на существующее оружие и боеприпасы из складов американской армии. Кстати, именно это позволит ВСУ получить оружие в кратчайшие сроки.

Также 1,6 млрд предусмотрено на закупку вооружения у производителей США. Эта программа позволит Украине покупать оружие и боеприпасы из военных складов американской армии.

Еще около 4 миллиардов Украина сможет использовать для покупки вооружений по складским запасам армии США.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры европейских стран отреагировали на голосование Палаты представителей США по дальнейшему оказанию помощи Украине. Некоторые политики заявили, что Европейский Союз также должен предоставить большую помощь Киеву для борьбы с российскими оккупантами.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что принятие Конгрессом важнейшего закона поможет поддержать Украину и Израиль, а также укрепить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, Соединенные Штаты продолжают стоять вместе со своими союзниками и партнерами по всему миру.

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