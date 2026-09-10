Россия обстреляла торговые павильоны в Павлограде: двое человек погибли, по меньшей мере 18 получили ранения. Видео
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В четверг, 10 сентября, российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате удара погибли два человека.
Известно о как минимум 18 раненых. Об атаке заявил глава Днепропетровской областной военной администрации.
Во время атаки возник пожар.
Огонь охватил автомобили, торговые павильоны и магазин.
На месте удара работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия российской атаки и помогают пострадавшим.
По состоянию на 17:39 ГСЧС Днепропетровской области сообщает, что во время ликвидации последствий вражеской атаки были ранены два сотрудника ГСЧС.
В настоящее время они госпитализированы в больницу.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска повторно атаковали одно из предприятий в Днепре, которое уже подвергалось удару ранее. В результате новой атаки погибли пять человек.
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