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Россия обстреляла торговые павильоны в Павлограде: двое человек погибли, по меньшей мере 18 получили ранения. Видео

Катя Помазан
War
2 минуты
384
Россия обстреляла торговые павильоны в Павлограде.
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В четверг, 10 сентября, российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате удара погибли два человека.

Известно о как минимум 18 раненых. Об атаке заявил глава Днепропетровской областной военной администрации.

Сотрудники ГСЧС.

Во время атаки возник пожар.

Последствия удара по павильону. Есть раненые и погибшие.

Огонь охватил автомобили, торговые павильоны и магазин.

На месте удара работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия российской атаки и помогают пострадавшим.

Спасатели.

По состоянию на 17:39 ГСЧС Днепропетровской области сообщает, что во время ликвидации последствий вражеской атаки были ранены два сотрудника ГСЧС.

Последствия обстрела.

В настоящее время они госпитализированы в больницу.

Ликвидация последствий обстрела.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска повторно атаковали одно из предприятий в Днепре, которое уже подвергалось удару ранее. В результате новой атаки погибли пять человек.

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