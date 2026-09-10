Выступление на Defence & Resilience Tech Scale Up Showcase, Лондон.

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Публикует "Интерфакс-Украина".

По состоянию на конец лета 2026 года полномасштабная война Российской Федерации против Украины не имеет аналогов со времен Второй мировой войны. А начиная со второй половины 2026 года масштабы российских воздушных атак приобретают все больше признаков тотального целенаправленного уничтожения транспортной, логистической, промышленной и социальной инфраструктуры Украины. Это направлено не только на перелом в ведении боевых действий, но и на перенос этих боевых действий на всю территорию страны с целью создания социально-экономического, финансового и демографического кризиса.

Далее текст на языке оригинала.

Усе це стало можливим завдяки продовженню війни та технологічним інноваціям, перш за все, через використання безпілотних систем та штучного інтелекту. Я вважаю, саме тому арміям і західним державам потрібно негайно адаптуватися до нових форм і способів війни, щоб мати можливість уникнути катастрофи. Це, з одного боку, широке поле для інвестицій, а з іншого – глухий кут, побудований з бюрократії і небажання змінюватися. Адже добре мати словесні гарантії безпеки і тихе спокійне життя, стабільні заробітки на старих контрактах, і таку ж умовну безпеку. Безпеку, де кожний сподівається на когось іншого. Але я не прийшов сюди вчити вас. Я веду мову про Україну, яка продовжує боротися, бо немає іншого шляху. І про надію на перемогу, яка залишається.

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Україна вдячна за кожен пакет підтримки, наданий нашими партнерами. Ця підтримка має вирішальне значення для здатності захищатися, виживати та для безпеки євроатлантичного простору. Простору, де йде боротьба між бажанням мати дешеві енергоносії та можливістю мати власну свободу і безпеку.

Водночас для перемоги, або як зараз прийнято казати – для досягнення гідного миру, необхідний тільки системний вплив на здатність Росії продовжувати війну. Цей системний вплив не має нічого спільного з окремими технологічними рішеннями й висвітленням подій в соціальних мережах. Системний вплив – це реалізація стратегій для досягнення головної мети: перемоги над ворогом.

Звісно, побудувати такий системний вплив можливо лише маючи відповідні стратегії. Ці стратегії мають базуватися на впровадженні фінансової і технологічної політики, яка дасть можливість виробляти сьогодні те, що потрібно завтра, а краще післязавтра. А те, що потрібно сьогодні, брати вже зі складів зберігання як те, що було вироблене вчора. Оборонне виробництво має бути частиною стратегії війни, а не навпаки, коли війна має виправдовувати чиїсь обіцянки і прибутки. Лише так можливо перехопити ініціативу, нав’язати свою волю противнику і щось від нього вимагати.

Ви почули два ключових визначення, які абсолютно стосуються кожного з тут присутніх. Фінанси і технології – це і є основа майбутніх інвестицій, які можливо вкласти в український досвід, і як наслідок – в європейську перемогу. Адже точно ніхто вже не хоче повторити долю України. І це те, що можливо вже закінчується в Британії як державі, проте є у достатній кількості в приватному секторі. Цей приватний сектор просто сьогодні ще не бачить усього того, про що я зараз говорю. А я говорю якраз не про маркетинг, який не дає результату, окрім медійної підтримки і легкого, швидкого надприбутку. Я про інвестиції. Інвестиції у майбутнє – фінансові і технологічні, як частину не тільки стратегії перемоги України, а й як довготривалу інвестицію у власні, державні оборонні спроможності й власну безпеку.

Україна створила майже цілком нову й сучасну оборонну промисловість, що ґрунтується на новітніх технологіях. Проте, це більше досвід використання наданих доступів до технологій і спроби їх здешевити. Наслідком цього стало, наприклад, перетворення безпілотників на основний засіб ураження для сухопутних військ. Україна здобула значний досвід у сфері виробництва дронів, проте компонентна база, а особливо її виробництво поки залишаються за межами України і виключають будь-яку можливість як масштабування, так і модернізації саме в перспективі. Перспективі, де маркетинг поступається стратегії і нарешті видно обрис перемоги.

Вже зараз ці інвестиції життєво необхідні у протидії невідкладним загрозам, таким як балістичні ракети і реактивні дрони. До речі, на мою особисту думку, саме реактивний Шахед продемонстрував еволюцію технологій. Від дорогої ракети зразка "холодної війни" – до дешевої ракети війни машин. Так, я не помилився, це і є ракета. Проте ракета, яка вже не є зброєю обраних.

Тоді я маю запитання: а чи має бути захист від цієї зброї захистом обраних через надвелику ціну? Як ви самі будете оборонятися від цієї зброї, коли це економічно дуже дорого і неможливо? Мабуть, ні. І чим більше ми будемо опікуватися технологіями як засобом боротьби обраних і багатих та можливістю на цьому заробляти сьогодні, тим скоріше ми станемо жертвами бідних і невдоволених у майбутньому. Бо їхня зброя вже максимально дешева, доступна та має максимальну вбивчу силу.

Українські компанії здатні оперативно реагувати на потреби поля бою та розробляти нові типи озброєнь, спираючись на реальний бойовий досвід. Жодна інша країна не може запропонувати більш актуального досвіду для розробки нових озброєнь, модернізації та способів їх застосування. Проте відсутність технологій і фінансування не дає можливості перехопити ініціативу з рук Росії та її партнерів.

Тому ми закликаємо наших партнерів збільшити фінансові і технологічні інвестиції у виробництво озброєння в Україні – не лише для зниження військового потенціалу Росії, а й для зміцнення власних оборонних можливостей.

Державне фінансування оборонних інновацій в Україні є обмеженим. Тому приватні інвестиції можуть і мають стати вигідним рішенням для обох сторін. Створення чітких механізм співпраці з Великою Британією на інституційному рівні допоможе залучити приватний капітал, технології та врешті створити нові ринки і розвинути довгострокову співпрацю між оборонними галузями України та її партнерів.