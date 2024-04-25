США тайно выделили Украине ракеты ATACMS под новую стратегию: где скоро будет 'гореть' и будет ли это переломом в войне

Недавно Соединенные Штаты объявили, что еще в марте 2024 года передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. С того времени украинские военнослужащие уже несколько раз применили эти ракетные системы для ударов по тылу оккупационных войск РФ.

Западные военные уверены, что ATACMS позволит ВСУ применять новую стратегию на поле боя, которая в первую очередь будет сосредоточена на дальнобойных ударах по важным целям противника. OBOZ.UA выяснил, как ракеты ATACMS помогут украинским защитникам, какие города РФ окажутся под прицелом и будет ли это переломом в войне.

США объявили о передаче ATACMS постфактум

Разговоры о поставах ATACMS в Украину шли очень давно, однако союзники регулярно находили причины откладывать передачу ракет до лучших времен. При этом эта система вооружения не требует никаких дополнительных средств или долгой подготовки, ведь ATACMS можно запускать из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270 MLRS, которые уже давно и очень эффективно используют украинские войска.

Лишь недавно официальные лица заявили о передаче ATACMS, причем постфактум, когда несколько ракет уже поразили вражеские цели. Заявление американских властей вызвало новую волну обсуждения ATACMS, причем как на Западе, так и в стране-агрессоре России.

Какие возможности для Украины открывает ATACMS

После появления на поле боя ATACMS с дальностью поражения цели до 300 км она станет самой дальнобойной баллистической ракетой на вооружении Украины. На большем расстоянии атаковать врага могут только крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG и БПЛА разных типов, однако в отличие от ATACMS они являются более легкой целью для систем ПВО.

На Западе уверены, что новые виды вооружения с притоком западной помощи позволят Украине осуществлять дальние атаки внутри России. По словам главы британских вооруженных сил Энтони Радакина, новые ракеты должны помочь ВСУ вести войну "гораздо более решительным образом".

Британский офицер уверен, что по мере того, как Украина получает больше возможностей для ведения дальней борьбы, ее способность продолжать глубокие операции будет все чаще становиться особенностью войны. При этом он подчеркнул, что такие удары будут иметь существенный эффект.

Украинские ATACMS смогут "поджечь" многие вражеские цели

Появление на поле боя баллистических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 км позволит ВСУ наносить огневое поражение абсолютно по всей временно оккупированной территории нашей страны. Поэтому в зоне риска окажутся все вражеские объекты и позиции, которые до недавнего времени в понимании оккупантов были относительно безопасными.

При этом военные эксперты отмечают, что удар ATACMS несет эффект неожиданности, ведь в отличие от тех же крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG, он запускается с наземных установок, а не с самолетов.

Также в эффекте поражения играет роль то, какая именно боевая часть будет установлена в ракете. В настоящее время ракетные комплексы могут использовать боеголовки четырёх типов. Из них только одна (MGM-168A ATACMS Block 4A) несёт осколочно-фугасную боевую часть. Три других изделия комплектуются кассетными боевыми частями с осколочно-фугасными или иными суббоеприпасами; их количество зависит от типа и назначения. У ракеты MGM-140A головная часть весом 560 кг несёт 950 боевых элементов, тогда как у MGM-164A она оснащена только 13 изделиями подобного назначения общей массой 268 кг.

В свою очередь, российским оккупантам, вероятно, придется учитывать наличие ATACMS на вооружении Украины и растягивать свои склады и командные пункты. В Силах обороны уверены, что это приведет к увеличению времени принятия решений и подлетной дистанции к полю боя.

Как на заявление США о передаче ATACMS отреагировали в РФ?

Кремлевские пропагандисты, которые привыкли радоваться ударам по гражданским объектам в Украине и продолжают разбрасываться нелепыми угрозами, устроили истерику после заявления о передаче ATACMS. Теперь на телевидении гражданам страны-террориста рассказывают, что в зоне поражения окажутся Москва, Воронеж, Тула, Липецк, Краснодар и другие города РФ.

Пропагандисты заявляют, что оккупантам следует приготовиться к атакам по населённым пунктам в глубине России, в том числе по Москве. При этом в РФ прогнозируют, что первые удары могут произойти уже в ближайшие месяцы.

Также россияне в очередной раз обеспокоились о судьбе незаконного Крымского моста, который временно соединяет украинский полуостров и территорию РФ. Так называемые эксперты считают, что украинские войска будут применять ATACMS для ударов по этой стратегически важной для РФ конструкции.

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков также прокомментировал ситуацию с ATACMS. Спикер российского диктатора выдал, что передача ВСУ эти ракетных комплексов якобы не может принципиально изменить исход войны. Также он размечтался, что Москва якобы добьется своих целей, а поставки ATACMS доставят больше проблем самой Украине.

Приведут ли ATACMS к перелому в войне?

Многие военные эксперты и аналитики уверены, что ракеты ATACMS смогут нанести непоправимый ущерб логистическому и моральному состоянию оккупационной армии. При этом особое внимание в этом аспекте уделяется временно оккупированному Крыму.

По данным собеседника агентства Reuters, который говорил на условиях анонимности, ракеты ATACMS с дальностью поражения в 300 км были впервые применены утром 17 апреля. Тогда мощные взрывы прогремели на аэродроме в Джанкое.

Вероятно, именно российские аэродромы могут стать целью номер 1 для ATACMS. Успешное применение этих ракетных комплексов может нанести существенный ущерб вражеской авиации и установить паритет в небе.

В то же время обозреватели объявляют, что ATACMS лишь дополнительное средство, которое само по себе не приведет к перелому в войне. Впрочем, решающую роль может сыграть количество. Если США будут передавать каждый месяц сотни ракет, то ситуация на поле боя будет выглядеть совсем иначе.

Напомним, в марте 2024 года США предоставили Украине неопределенное количество ракет ATACMS большой дальности, часть из которых она уже использовала для поражения российских целей в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военный эксперт Александр Коваленко рассказал, как ATACMS могут легко разрушить российскую ПВО в Крыму. Он озвучил, сколько таких ракет для этого нужно.

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