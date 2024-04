Под ударом будет российская логистика и не только: в ISW оценили, как предоставление Украине ATACMS повлияет на ход войны

В марте 2024 года США предоставили Украине неопределенное количество ракет ATACMS большой дальности, часть из которых она уже использовала для поражения российских целей в тылу. Прибытие дополнительных ракет в достаточных количествах позволит ВСУ еще больше ухудшить логистику врага и поставить под угрозу аэродромы ВС РФ в глубоких тыловых районах.

Однако н исключено, что месяцы задержки могли дать оккупантам время, чтобы компенсировать потенциальные оперативные последствия от наличия у Сил обороны такого вооружения. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 24 апреля.

Накануне западные СМИ со ссылкой на американские официальные лица сообщили, что в прошлом месяце США тайно отправили в Украину неустановленное количество ATACMS с радиусом действия около 300 км. Высокопоставленный представитель Вашингтона заявил, что с тех пор ВСУ нанесли удары этими ракетами по российской военной базе в оккупированном Крыму и еще одной неустановленной цели к востоку от временно оккупированного Бердянска в Запорожской области.

Аналитики ISW напомнили об украинских ударах 23 апреля по нескольким радиолокационным системам ЗРК С-300 к юго-востоку от Волновахи (к северо-востоку от Бердянска). Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко тогда заявил, что ночью украинские войска 10 раз били по российским позициям в Бабах-Тараме (сразу восточнее Бердянска).

"Неясно, является ли какой-либо из этих ударов тем, о котором говорил американский чиновник, а украинские военные еще не подтвердили свой удар под Бердянском. Но, судя по всему, они применили ракеты ATACMS при ударе по российскому военному аэродрому в оккупированном Джанкое (Крым) в ночь с 16 на 17 апреля, в результате чего были уничтожены или серьезно повреждены четыре пусковые установки С-400 "Триумф", три РЛС и система ПВО, пункт управления оборудованием и система наблюдения за воздушным пространством "Муром-М", – отметили аналитики.

Официальные лица США сообщили западным СМИ, что Вашингтон включит дополнительные ракеты большой дальности ATACMS в пределах объявленного транша помощи Украине в области безопасности в размере $1 миллиарда.

По мнению экспертов, прибытие новых ATACMS в достаточных количествах позволит украинским силам ухудшить российскую логистику и поставить под угрозу российские аэродромы в глубоких тыловых районах, хотя месяцы задержки, возможно, дали ВС РФ время, чтобы компенсировать потенциальные оперативные последствия.

"Украина впервые применила предоставленные США ракеты ATACMS для поражения российских целей на оккупированной территории 17 октября 2023 года, нанеся удары по российским аэродромам в Бердянске и Луганске. Украинские силы, вероятно, в то время стремились сорвать авиационную поддержку локализованных российских наступлений, но не имели достаточного количества ATACMS для проведения устойчивых масштабных усилий по пресечению действий российской авиации", – говорят в ISW.

По мнению аналитиков, версии ракет ATACMS с кассетными боеприпасами позволяют украинским силам наносить более эффективные удары по аэродромам, которые могут более широко уничтожать самолеты и другие объекты врага, чем ракетные удары по отдельным самолетам. Они могут побудить российские войска перебросить самолеты дальше от линии фронта, хотя России, вероятно гораздо важнее передислоцировать вертолеты, поскольку самолеты имеют гораздо большую дальность полета.

Оккупанты активно использовали вертолеты при отражении украинских механизированных атак во время контрнаступления летом 2023 года в Запорожской области, но с тех пор использовали их гораздо меньше для поддержки своих текущих наступательных операций на востоке Украины.

"В настоящее время оккупанты активно используют самолеты для нанесения ударов планирующими бомбами по всей линии фронта. Их отвод на аэродромы, расположенные дальше от передовой, вероятно, окажет лишь незначительное влияние на время барражирования, которое приходится тратить российским летчикам для нанесения ударов такими бомбами", – считают в ISW.

При этом эксперты отмечают, что прибытие дополнительных ATACMS также может представлять значительную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах и заставить российское командование выбирать между укреплением существующих складов и дальнейшим их рассредоточением по всей оккупированной территории.

"Российские силы, возможно, уже адаптировались к потенциальным новым украинским ударным возможностям после использования ATACMS в октябре 2023 года, хотя остается неясным, достаточно ли они укрепили склады БК или широко рассредоточили их", – обратили внимание аналитики.

Они напомнили, что прибытие HIMARS в Украину в июне 2022 года позволило ВСУ провести оперативно значимую кампанию в ходе контрнаступления в Херсонской и Харьковской областях. Удары вынудили оккупантов расширить логистику по более длинным наземным линиям связи, что в итоге осложнило снабжение ВС РФ боеприпасами и припасами.

Эксперты убеждены: если российское командование начало попытки компенсировать воздействие систем ATCAMS в октябре 2023 года, то украинские удары такими ракетами весной и летом 2024 года могут создать меньше проблем для логистики врага в Украине. Но вместе с тем это оружие дальнего радиуса действия позволит ВСУ угрожать более широкому кругу российских целей в глубоких тыловых районах, и украинские силы могут использовать их для нанесения более существенного ущерба российским логистическим объектам и важным мостам.

"Однако украинские удары по российской логистике или средствам российской авиации в глубоких тыловых районах, скорее всего, будут иметь оперативное значение только в том случае, если ВСУ успешно координируют их с наземными операциями для использования ослабленных российских возможностей в результате ударов", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военный эксперт Александр Коваленко рассказал, как ATACMS могут легко разрушить российскую ПВО в Крыму. Он озвучил, сколько таких ракет для этого нужно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!