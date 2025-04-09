'Есть сбитие, подрыв в небе': в Воздушных силах показали, как уничтожают вражеские 'Шахеды'. Видео

В ночь на 9 апреля Россия атаковала Украину 55 беспилотниками разных типов, в том числе и "Шахедами". В основном они летели на северные и восточные регионы нашего государства.

Видео дня

В Воздушных силах показали боевую работу защитников украинского неба при отражении атаки. В частности, на видео попало сбитие дронов в зоне ответственности воздушного командования "Восток".

"Боевая работа в зоне ответственности воздушного командования "Восток" в ночь на 9 апреля 2025 года", – говорится в сообщении.

На видео зафиксирована боевая работа украинских воинов, охотившихся на российские "Шахеды" над Украиной. Некоторые из пораженных ударных дронов врага взрывались прямо в небе, некоторые же детонировали уже после падения на землю.

Каждое попадание украинские воины сопровождали радостными возгласами "Есть!"

Напомним, в ночь на 9 апреля россияне запустили на украинские города и села 55 дронов разных типов. Украинские воины сбили 32 вражеских беспилотника, еще восемь были локационно потеряны.

Не обошлось без попаданий, они зафиксированы на Харьковщине и Днепропетровщине, зафиксированы пострадавшие среди гражданских и разрушения.

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