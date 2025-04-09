Россия ночью атаковала Украину более чем полусотней дронов: силы ПВО сбили 32 вражеских БПЛА

В ночь на 9 апреля Россия снова атаковала Украину с воздуха, запустив 55 беспилотников. Силы ПВО сбили 32 вражеских дрона.

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Восемь БПЛА были локационно потеряны. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Атаковать украинские города и села враг начал с 20:00 8 апреля. В течение ночи кафиры запустили 55 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов разных типов с направлений российских городов Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда во временно оккупированном украинском Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 32 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. 8 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина", – отметили в Воздушных силах.

Напомним, ночью Россия атаковала Днепр "Шахедами". В городе раздались взрывы, вспыхнул пожар. К полуночи было известно о 14 пострадавших. Есть повреждения многоэтажек, частных домов, сгоревшие авто.

Также оккупанты устроили массированную дроновую атаку на Харьков: в городе зафиксировали более 20 прилетов, вспыхнули пожары, пострадали люди.

А в Краматорске "Шахед" попал в многоэтажку, в городе также сообщили о раненых среди гражданских.

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