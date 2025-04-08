Россия массированно атакует Харьков "Шахедами", в городе прозвучала серия взрывов, есть пожары: первые подробности

Вечером 8 апреля Россия произвела массированный обстрел Харькова дронами-камикадзе типа "Шахед". В городе прогремела серия мощных взрывов, в том числе в Киевском и Индустриальном районах.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в результате одного из ударов в Киевском районе возник масштабный пожар – загорелось двухэтажное хозяйственное сооружение. Первые взрывы произошли почти в одном и том же месте.

По поводу возможных жертв и повреждений информация уточняется, однако известно уже по меньшей мере об одном пострадавшем. Профильные службы выехали на места попадания.

Через некоторое время стало известно о третьем ударе – на этот раз беспилотник попал в район складских помещений в Индустриальном районе.

"В Индустриальном районе города, вследствие атаки вражеских беспилотников, горят складские помещения. О пострадавших информация на данную минуту не поступала", - написал Терехов.

После этого в городе снова было громко, всего в городе прозвучали десятки взрывов.

По состоянию на 22:30, волны вражеских атак продолжались, а вражеские дроны курсируют над Харьковом.

"В Харькове еще серия взрывов. Массированная атака БПЛА на город продолжается", – отметил Терехов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что второй удар российский БПЛА произошел в Шевченковском районе Харькова.

Один из вражеских дронов в Киевском районе попал в землю, другой – в двухэтажное здание. Предварительно обошлось без пострадавших, заметил Синегуб.

Начиная с 21 часов вечера 8 апреля и до 23:00, в Харькове раздалось по меньшей мере 15 взрывов.

Впоследствии Терехов добавил, что попадания произошли также в Основянском районе Харькова, в результате чего пострадали два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 3 апреля россияне атаковали Харьков дронами. Пять человек погибли, в том числе ребенок. Пострадали 34 человека, среди них трое детей.

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