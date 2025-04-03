Россия ударила по Харькову: 'Шахеды' попали в двухэтажное здание

Страна-оккупант продолжает ежедневно терроризировать гражданские города и мирное население Украины. Вечером, 3 апреля, россияне атаковали Харьков.

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Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Он добавил, что во время атаки раздались мощные взрывы, вспыхнул пожар. Информация о пострадавших уточняется.

"Имеем предварительную информацию о двух ударах по городу "Шахедами", в частности по Новобаварскому району. Харьков в который раз за последние дни под атакой боевых вражеских БПЛА. Будьте осторожны!" – написал чиновник.

Он также добавил, что на месте одного из попаданий вражеского БПЛА пожар.

"Атака с воздуха на Харьков продолжается, будьте осторожны!" – отметил Терехов.

По состоянию на 22:16 мэр Харькова сообщил, что в городе есть попадание по двухэтажному дому. На месте атаки большой пожар. Предварительно есть пострадавшие. Детали уточняются.

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессора России в последнее время активизировали обстрелы Харькова. Город атакуют группы вражеских дронов. А в области ситуация еще хуже.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 2 апреля РФ в очередной раз массированно атаковала Харьков "Шахедами". Через 40 минут враг нанес по городу 14 ударов дронами, раздалась серия взрывов. Есть повреждения жилищного фонда и транспортной инфраструктуры.

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