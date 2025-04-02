Россия нанесла 14 дроновых ударов по Харькову за вечер: первые подробности

Вечером в среду, 2 апреля, страна-агрессор Россия снова массированно атаковала Харьков "Шахедами". Через 40 минут враг нанес по городу 14 дроновых ударов, прозвучала серия взрывов.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Предварительно, удар был нанесен по частному сектору Киевского района. Информация о пострадавших не поступала.

"В Киевском районе Харькова зафиксированы попадания БПЛА типа "Шахед". Есть возгорание на месте прилетов", – уточнили в ОВА.

Также враг нанес дроновый удар по Дергачам. Там, предварительно, есть один пострадавший. В Черкасской Лозовой вспыхнул пожар в результате обстрела вражеским беспилотником.

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Напомним, что днем 2 апреля российские террористы атаковали Харьков дроном "Молния", целью врага был жилмассив города. Оккупанты попали ударным беспилотником в многоэтажку, среди пострадавших 10-летний ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове в ночь на 2 апреля прогремели взрывы во время российской атаки "Шахедами". Разгорелись пожары в Холодногорском районе города: под ударом оказались два предприятия, известно о пострадавших мирных жителях, среди которых – дети.

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