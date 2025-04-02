Россия атаковала Харьков 'Шахедами': в городе загорелся пожар, есть потерпевшие. Фото

В Харькове в ночь на 2 апреля прогремели взрывы во время российской атаки "Шахедами". Разгорелся пожар в Холодногорском районе города; известно о пострадавших мирных жителях.

Видео дня

Об обстреле в 00:24 сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram. Известно, что страна-агрессор нанесла массированный удар дронами-камикадзе.

"Враг нанес уже несколько ударов по городу БПЛА. Визуально наблюдается пожар в Холодногорском районе города. Будьте осторожны!" – призвал харьковский городской голова.

Руководитель ОГА Олег Синегубов также написал в Telegram о вероятных прилетах и фиксации БПЛА оккупантов над Харьковом.

По состоянию на 00:49, по его информации, раздалось по меньшей мере 15 взрывов.

"Угроза вражеских ударов сохраняется. Находитесь в укрытиях!" – предупреждал чиновник.

В 01:20 Терехов заявил, что появилась информация о трех пострадавших из-за российских ударов, среди них – один ребенок. Травмы получили 48-летняя женщина, 9-месячный мальчик и 40-летняя женщина, уточнил Синегубов.

Также он проинформировал, что произошло попадание в частный дом. Кроме того, в городе горели кровля 4-этажного здания на площади 1000 квадратных метров и здание на площади 500 квадратных метров.

Воздушная тревога в Харькове началась в 22:23 вторника, 1 апреля. Это была третья тревога в городе за минувшие сутки.

Как писал OBOZ.UA, перед этим – в ночь на 1 апреля – российские войска впервые с начала 2025 года не применяли ударные беспилотники типа "Шахед" против Украины. В предыдущий раз ночь без атак дронов-камикадзе фиксировали 14 октября 2024-го.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!