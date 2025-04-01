Россия впервые с начала года не запустила "Шахедов" по Украине: в ЦПД прокомментировали

В ночь на 1 апреля российские войска впервые с начала 2025 года не применяли ударные беспилотники типа "Шахед" против Украины. В последний раз ночь без атак дронов-камикадзе фиксировали 14 октября 2024 года.

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Несмотря на отсутствие "Шахедов", враг активно использовал планирующие авиабомбы, сообщил Telegram-канал, занимающийся мониторингом вражеской авиации и воздушных целей. Под ударом оказались пограничные районы Сумской, Запорожской и Донецкой областей.

"Ударных БПЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит", – отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Напомним, что в марте российские оккупанты совершили рекордное количество атак дронами по Украине. За месяц было выпущено 4192 ударных БПЛА типа Shahed и других беспилотников-имитаторов.

По сравнению с предыдущими месяцами 2025 года масштабы атак выросли: в январе Россия выпустила 2622 дрона и 78 ракет, в феврале – 3901 БПЛА и 77 ракет, а в марте – 4192 БПЛА и 85 ракет.

В конце марта руководитель Центра противодействия дезинформации отметил, что Россия увеличивает количество экипажей дронов типа "Шахед" для усиления атак. Кроме того, оккупанты обустраивают новые площадки для запусков, что свидетельствует о подготовке к дальнейшей эскалации.

Как сообщал OBOZ.UA, за последний месяц враг совершил десятки массированных атак дронами, КАБами и ракетами по Украине. К примеру, в субботу, 29 марта, российские войска нанесли удары по Харькову дронами-камикадзе типа Shahed, в результате чего погибли двое мирных жителей и 35 человек получили ранения. За два дня до этого армия РФ также атаковала жилые кварталы в Харьков – количество пострадавших жителей возросло до 13-ти.

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