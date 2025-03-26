Россия массированно атаковала жилые районы Харькова и района 'Шахедами': есть разрушение многоэтажек, пострадали люди

Российские оккупационные войска вечером 26 марта массированно обстреляли Харьков ударными беспилотниками типа Shahed-136, под удар врага попали жилые кварталы. Известно о восьми пострадавших местных жителях.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram. По его словам, в течение часа россияне не менее 12 раз атаковали областной центр "Шахедами".

Повреждены жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки. Все соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрелов, отметил Терехов.

На обстрел отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он отметил, что в Харькове повреждены многоэтажные жилые дома, а также объект гражданской инфраструктуры.

"Россия не стремится к миру, Россия продолжает террор против Украины, нанося удары по мирным городам. Должны вместе с партнерами достичь справедливого мира и наказания агрессора", – написал он.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что три человека получили ранения: 14-летняя девушка, 25-летний мужчина и 70-летняя женщина. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Также острую реакцию на стресс получили 79-летняя и 57-летняя женщина и 31-летний мужчина.

По его словам, попадания зафиксированы в Киевском районе Харькова. Произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры.

Кроме того, российские войска попали "Шахедом" по частному жилому дому в городе Золочев Харьковской области. В результате обстрела серьезные ранения получила 14-летняя девушка, она находится в тяжелом состоянии.

Также ранен 26-летний мужчина и две женщины 67 и 60 лет. Еще три человека получили острую реакцию на стресс.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 марта российские войска устроили новую воздушную атаку на Украину, записывая 117 беспилотников. Силы ПВО сбили 56 вражеских дронов, еще почти полсотни не достигли целей.

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