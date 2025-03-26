Россия ночью атаковала Украину 117 ударными дронами: уничтожены 56 БпЛА

В ночь на 26 марта российские войска устроили новую воздушную атаку на Украину. Враг запустил на украинские города и села 117 беспилотников.

Видео дня

Силы ПВО сбили 56 вражеских дронов, еще почти полсотни не достигли целей. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Атаковать Украину враг начал накануне, с 20.00 25 марта.

В течение ночи россияне запустили по нашему государству 117 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов с направлений российских городов Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 56 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере, востоке и в центре страны. 48 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны, без негативных последствий. В результате российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Кировоградщина и Черкасщина", – отметили в Воздушных силах.

Новость дополняется

В частности, последствия ночной атаки противника зафиксировали на Кировоградщине. Тревога в регионе продолжалась около 8 часов.

"В Маловисковской громаде обломками сбитого вражеского беспилотника повреждены окна в частном домовладении. Обошлось без пострадавших. Прилегающая территория обследуется специалистами. Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы!" –– написал утром 26 марта глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

В Черкасской области ночью украинские воины сбили 12 вражеских БпЛА. Однако в облцентре зафиксированы последствия атаки: поврежден объект инфраструктуры, на котором вспыхнул пожар, а также складские помещения частного предприятия в Черкассах.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Это самое главное", – подчеркнул начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Над Сумщиной ночью силы ПВО сбили 5 вражеских "Шахедов".

"С начала года подразделениями ПВО области ликвидировано 792 российских "стервятников", – добавили в Сумской ОВА.

Последствия атаки фиксировались в Ахтырке.

"В результате удара трех беспилотников повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на территории рынка. Также произошло возгорание одного хозяйственного здания. На месте работают аварийно-спасательные службы. Предварительно, погибших и травмированных нет", – отмечали в Сумской области на рассвете.

На Днепропетровщине, где за ночь сбито 12 БпЛА, под ударами российских дронов оказался, в частности, Кривой Рог. В городе зафиксировано несколько пожаров.

"Огонь чрезвычайники укротили. В городе изуродованы админздание, складские помещения, предприятие и шесть авто. К счастью, обошлось без пострадавших. Собственно, как и на Никопольщине, по которой россияне не прекращали бить с позднего вечера. Под удар попали райцентр и Марганецкая громада. Там повреждены 2 многоквартирных дома и легковушка. Разрушения есть на одном из предприятий", – перечислил последствия вражеской атаки глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Напомним, накануне вечером стало известно, что россияне в Донецкой области убили трехлетнего ребенка и его мать. Они находились на детской площадке.

Также сообщалось, что вечером 25 марта Зеленский анонсировал прекращение огня по энергетике "уже сегодня". Это один из главных результатов переговоров Украины, Соединенных Штатов и России в Саудовской Аравии.

В то же время, по версии Москвы 30-дневное "энергетическое перемирие" продолжается с 18 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!