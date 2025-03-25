Семья находилась на детской площадке: россияне на Донетчине убили трехлетнего ребенка и его мать. Фото

Вечером во вторник, 25 марта, российские оккупационные войска обстреляли село Куртовка Дружковской громады Донетчины. Вследствие этой атаки погибли 3-летняя девочка и ее 36-летняя мать – гражданские получили ранения, несовместимые с жизнью.

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Они в момент обстрела находились на детской площадке. Об этом сообщили начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин и в Офисе генерального прокурора.

Еще один ребенок был ранен – 15-летнюю девушку, старшую дочь погибшей, доставили в больницу.

Предварительно против гражданского населения враг использовал ФАБ-250 с УМПК (модуль планирования и коррекции). В зоне поражения боеприпаса оказался частный сектор.

Окончательные последствия обстрела населенного пункта устанавливаются.

"Объемы разрушений в селе устанавливаем. Очередное военное преступление россиян – очередное страшное напоминание, что оставаться на Донетчине опасно! Эвакуируйтесь вовремя! Эвакуация спасает жизнь!" – отметили в ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 15-летняя девушка, пострадавшая в результате обстрела Покровска Донецкой области 17 марта, скончалась в больнице от полученных ранений. От российской атаки тогда пострадали еще двое детей – все они находились в доме, куда попали оккупанты.

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