15-летняя девочка, раненая из-за обстрела Покровской, умерла в больнице – Офис генпрокурора

15-летняя девочка, пострадавшая вследствие обстрела Покровска Донецкой области 17 марта, умерла в больнице от полученных ранений. От российской атаки тогда пострадали еще двое детей – все они находились в доме, куда попали оккупанты.

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О смерти ребенка сообщили в Офисе генерального прокурора. Девочка умерла в понедельник, 24 марта.

В целом, по данным ювенальных прокуроров по состоянию на утро 25 марта 2025 года, в Украине вследствие вооруженной агрессии России погибли 605 детей и более 1839 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, в общей сложности более 2444 детей пострадали из-за войны РФ.

Больше детей пострадало в Донецкой области – 634, Харьковской – 470, Херсонской – 202, Днепропетровской – 203, Киевской – 136, Запорожской – 170, Николаевской – 118 и Сумской – 115.

Вследствие обстрела Сумм 25 марта пострадали 22 ребенка.

Напомним, 17 марта руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что из-за обстрела Покровска пострадали трое детей.

По словам чиновника, оккупанты попали в частный дом, где находились девочки 15 и 8 лет и мальчик 12 лет.

Дети получили минно-взрывные травмы, ожоги, переломы и ушибы. 15-летнюю девочку и мальчика санавиацией эвакуировали в больницу в Днепре, восьмилетнюю девочку доставили на лечение в Доброполье.

Известно, что этих детей еще в октябре эвакуировали вместе с семьей из села Песчаное к бабушке на Полтавщину. Однако их родители решили вернуться в Покровск, несмотря на постоянную угрозу российских ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 марта враг применил против Украины 140 средств воздушного нападения, в том числе баллистическую ракету. Силы обороны сбили 78 БПЛА разных типов.

В Киевской области на территории Фастовского и Бориспольского районов в складских помещениях вспыхнули пожары, обошлось без жертв и пострадавших.

На Запорожье из-за атаки "Шахедов" в одном из сел пострадали двое мирных жителей.

На Полтавщине из-за падения обломков БПЛА повреждено предприятие, пострадали два работника.

В Херсоне вследствие атаки БПЛА пострадал 19-летний парень.

В Харькове дрон попал на территорию детской площадки. К счастью, там не было людей.

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