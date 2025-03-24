Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам, повреждены многоэтажки и школа: пострадали десятки человек. Фото и видео

Войска России в понедельник, 24 марта, нанесли ракетный удар по Сумам. Вследствие атаки повреждены многоэтажные жилые дома, а также школа, ранения получили 28 человек, среди которых четыре ребенка.

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"Враг нанес ракетный удар по центру города. Пострадало несколько многоэтажек, школа", – сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх на месте прилета. Он добавил, что дети во время обстрела находились в защитном сооружении, потому не пострадали.

По состоянию на 14:53 спасатели тушат пожар.

"Делаем обход в многоэтажках по оказанию помощи пострадавшим людяи", – рассказал Артюх.

Враг атаковал жилищный сектор и инфраструктурные объекты Сум, в том числе детские больничные учреждения, сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь по состоянию на 15:10.

На эту минуту известно, что ранены 24 взрослых и четыре ребенка. Все экстренные службы работают на месте, сообщил чиновник.

Он добавил, что для оказания помощи пострадавшим будут развернуты штабы в детских садах №10 и №25.

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