Оккупанты ударили по Харьковщине КАБами и БПЛА: среди пострадавших – беременная женщина. Фото

Военные страны-агрессора РФ в ночь на понедельник, 24 марта, нанесли удары дронами и КАБами по Харьковскому, Купянскому и Чугуевскому районам Харьковщины. Вследствие атаки три человека пострадали, среди них беременная женщина.

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Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, с 4:00 до 4:15 утра понедельника войска России нанесли авиационные удары по Харьковскому району. Атаке подверглись села Слатино и Прудянка.

В обоих населенных пунктах повреждены жилые дома и хозяйственные застройки, однако люди, к счастью, не пострадали. Тип применяемых противником авиационных боеприпасов устанавливается.

Кроме того, около 22:25 в воскресенье враг атаковал дронами село Великая Бабка Чугуевского района. Там были повреждены и частично разрушены дома.

Осколочные ранения получили 25-летняя беременная женщина и ее 25-летний муж. Их доставили в больницу.

Кроме того, женщина 77 лет испытала острую реакцию на стресс, ей оказали помощь на месте.

Также около 22 часов войска России совершили авиаудары по городу Купянск. По меньшей мере, десять частных домовладений повреждены в результате атаки.

В 21:40 три вражеских беспилотника попали по территории гражданского предприятия в поселке Великий Бурлук Купянского района. Там вспыхнул склад на площади в 200 квадратных метров.

При процессуальном руководстве Дергачевской, Чугуевской и Купянской окружных прокуратур начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи войска РФ запустили по Украине 99 "Шахедов" и дронов-имитаторов. Силы ПВО сбили 57 ударных БПЛА, имитационные дроны не достигли заданной цели. Повреждения есть в Киевской, Харьковской, Сумской, Кировоградской и Запорожской областях.

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