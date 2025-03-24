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Оккупанты ударили по Харьковщине КАБами и БПЛА: среди пострадавших – беременная женщина. Фото

Анна Паскевич
War
3 минуты
360
Оккупанты ударили по Харьковщине КАБами и БПЛА: среди пострадавших – беременная женщина. Фото

Военные страны-агрессора РФ в ночь на понедельник, 24 марта, нанесли удары дронами и КАБами по Харьковскому, Купянскому и Чугуевскому районам Харьковщины. Вследствие атаки три человека пострадали, среди них беременная женщина.

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Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, с 4:00 до 4:15 утра понедельника войска России нанесли авиационные удары по Харьковскому району. Атаке подверглись села Слатино и Прудянка.

Оккупанты ударили по Харьковщине КАБами и БПЛА: среди пострадавших – беременная женщина. Фото

В обоих населенных пунктах повреждены жилые дома и хозяйственные застройки, однако люди, к счастью, не пострадали. Тип применяемых противником авиационных боеприпасов устанавливается.

Оккупанты ударили по Харьковщине КАБами и БПЛА: среди пострадавших – беременная женщина. Фото

Кроме того, около 22:25 в воскресенье враг атаковал дронами село Великая Бабка Чугуевского района. Там были повреждены и частично разрушены дома.

Оккупанты ударили по Харьковщине КАБами и БПЛА: среди пострадавших – беременная женщина. Фото

Осколочные ранения получили 25-летняя беременная женщина и ее 25-летний муж. Их доставили в больницу.

Оккупанты ударили по Харьковщине КАБами и БПЛА: среди пострадавших – беременная женщина. Фото

Кроме того, женщина 77 лет испытала острую реакцию на стресс, ей оказали помощь на месте.

Оккупанты ударили по Харьковщине КАБами и БПЛА: среди пострадавших – беременная женщина. Фото

Также около 22 часов войска России совершили авиаудары по городу Купянск. По меньшей мере, десять частных домовладений повреждены в результате атаки.

Оккупанты ударили по Харьковщине КАБами и БПЛА: среди пострадавших – беременная женщина. Фото

В 21:40 три вражеских беспилотника попали по территории гражданского предприятия в поселке Великий Бурлук Купянского района. Там вспыхнул склад на площади в 200 квадратных метров.

Оккупанты ударили по Харьковщине КАБами и БПЛА: среди пострадавших – беременная женщина. Фото

При процессуальном руководстве Дергачевской, Чугуевской и Купянской окружных прокуратур начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Оккупанты ударили по Харьковщине КАБами и БПЛА: среди пострадавших – беременная женщина. Фото
Оккупанты ударили по Харьковщине КАБами и БПЛА: среди пострадавших – беременная женщина. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи войска РФ запустили по Украине 99 "Шахедов" и дронов-имитаторов. Силы ПВО сбили 57 ударных БПЛА, имитационные дроны не достигли заданной цели. Повреждения есть в Киевской, Харьковской, Сумской, Кировоградской и Запорожской областях.

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