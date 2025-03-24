Над Украиной сбили 57 дронов РФ, из-за вражеской атаки пострадали пять областей – Воздушные силы

В ночь на 24 марта Силы обороны сбили над Украиной 57 ударных дронов РФ, имитационные же вражеские БПЛА не достигли заданной врагом цели. В результате атаки агрессора есть повреждения на Киевщине, Харьковщине, Сумщине, Кировоградщине и Запорожье.

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Вражеское нападение продолжалось с 20:00 минувших суток. Детали рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

В частности, на этот раз оккупанты запустили 99 ударных беспилотников типа Shahed и разные дроны-имитаторы из Миллерово, Курска и Приморско-Ахтарска (РФ).

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 понедельника подтверждено сбитие 57 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере, западе и в центре страны. В то же время 36 имитационных дронов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В Киевской области в результате атаки дронов пострадал мужчина в Фастовском районе. Там повреждены два частных дома, вспыхнул пожар на территории торгового предприятия.

Запорожье и район были атакованы пятью "Шахедами", в результате чего ранена женщина, взрывной волной и обломками повреждено четыре многоэтажки, восемь частных домов, нежилые сооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 марта силы ПВО сбили 97 из 122 ударных дронов РФ, все 25 БПЛА-имитаторов были локационно потеряны. Из-за действий агрессора пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Донетчина.

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