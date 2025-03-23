Россия атаковала Украину 122 ударными дронами: сбито 97 целей, в шести областях есть повреждения и жертвы

Россия в ночь на 23 марта совершила атаку на Украину, запустив 122 ударных дрона и четверть сотни имитационных. Защитники неба сбили 97 целей, из-за действий агрессора пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Донетчина.

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Воздушное нападение продолжалось с 19:00 минувших суток. Об этом рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что всего оккупанты запустили 147 беспилотников (ударные дроны типа Shahed и различные имитационные) с направлений: Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Приморск (временно оккупированная часть Запорожской области).

"Этой ночью враг применил большее количество именно ударных БПЛА (по меньшей мере 122 единицы), дронов-имитаторов – 25 ", – уточнили военные.

Очередную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 97 ударных дронов на юге, севере, западе и в центре страны. Все 25 имитационных беспилотников – локационно потеряны (без негативных последствий).

Из-за атаки "Шахедов" в Киеве погибли трое мирных жителей, в том числе мужчина и его пятилетняя дочь. Еще 10 человек пострадали. Зафиксированы последствия в Подольском, Днепровском, Голосеевском, Шевченковском, Деснянском районах столицы.

В Киевской области в нескольких районах есть разрушения частных домов и на предприятии, вспыхнули пожары, пострадали люди.

В результате дроновой атаки в Сумской области повреждены нежилые помещения в одной из громад; зафиксированы повреждения и в нескольких районах Харьковщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 марта силы ПВО сбили 100 из 179 вражеских БПЛА, а 63 дрона были потеряны локационно. В результате атаки РФ пострадали Запорожье, Харьковщина, Сумщина и Киевщина.

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