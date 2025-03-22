Россия ночью направила на Украину 179 БпЛА: Силы обороны сбили сотню вражеских дронов

В ночь на 22 марта Россия устроила очередную воздушную атаку на Украину. Силы ПВО сбили 100 вражеских БпЛА.

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Более 60 беспилотников вражеской армии были локационно потеряны, разрушения зафиксированы в четырех областях. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередную воздушную атаку враг начал с 19:30 21 марта. Всего за ночь на украинские города и села российские захватчики направили 179 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Пуски осуществлялись с направлений российских городов Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда во временно оккупированном украинском Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 100 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны. 63 вражеских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Запорожье, Харьковщина, Сумщина и Киевщина", – рассказали в Воздушных силах.

Напомним, накануне вечером враг атаковал Запорожье. В результате российских ударов в городе повреждены здания, погибли люди, среди пострадавших – младенец.

Также сообщалось, что в Киеве обломки "Шахеда" упали на крышу жилого дома, там вспыхнул пожар, эвакуировали четырех человек.

Кроме того, Россия нанесла авиаудар по Краснополью на Сумщине, есть погибшие и раненые.

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