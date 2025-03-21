В Киеве обломки 'Шахеда' упали на крышу жилого дома: вспыхнул пожар, эвакуировали четыре человека

Российские оккупационные войска вечером в пятницу, 21 марта, направили на Киев ударные беспилотники типа Shahed-136. В столице и пригороде были слышны взрывы. Обломки вражеского беспилотника упали в Подольском районе города.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram. По его словам, в результате падения обломков сбитого дрона на крышу жилого дома в Подольском районе произошло возгорание.

"По предварительной информации, в результате падения обломков сбитого вражеского дрона на крышу жилого дома в Подольском районе произошло возгорание. На место следуют спасатели", – написал он.

Ткаченко призвал киевлян оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в результате падения обломков произошло возгорание на 4 этаже четырехэтажного дома в Подольском районе. Из здания эвакуировали четырех человек, а пожар впоследствии локализовали.

В Воздушных силах ВСУ около 21:30 сообщили о движении вражеских "Шахедов" в направлении столицы.

"Внимание! Киев – угроза применения врагом ударных БпЛА! Возможна работа ПВО. Во время тревоги находитесь в укрытиях", – подчеркнули военные.

Кличко в Telegram сообщил о работе сил противовоздушной обороны на левом берегу столицы. Позже движение вражеского БПЛА было зафиксировано в направлении центра города.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 21 марта войска РФ атаковали "Шахедами" Запорожье. В результате обстрела повреждены дома и есть пять пострадавших, один человек погиб.

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