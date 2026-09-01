"Многие не достигают целей": Игнат о сбивании вражеской баллистики

Несмотря на то, что российские захватчики вновь изменили тактику своих воздушных атак, процент успешного уничтожения вражеских воздушных целей остается высоким. Однако в сводках Воздушных Сил намеренно не указывается точное количество баллистических ракет, запущенных оккупантами. Украинские защитники обнародуют лишь информацию об эффективности сбивания вражеских ракет.

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Дело в том, что большое количество ракет не достигает своих целей. Так 1 сентября пояснил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Не достигают целей

"Большое количество ракет не достигает своих целей. Поэтому, собственно, информация о количестве запущенных ракет предоставляется и будет предоставляться и в дальнейшем дозированно. Но, как вы можете видеть, процент остается высоким, несмотря на то, что враг вновь изменил тактику и применяет много реактивных БПЛА", – рассказал Юрий Игнат.

В то же время спикер ВС отметил, что определенные проблемы в противовоздушной обороне все еще не решены. Он прокомментировал это на примере последней ночной атаки российских военных преступников.

"Сегодня сбивания были, но, к сожалению, не так, как нам бы хотелось. Хотелось бы сбивать больше, имея больше средств, а именно – ракет для систем Patriot. Как видите, сегодня есть и сбитая баллистика, фактически все крылатые ракеты были сбиты. Речь идет о "Калибре", а также были поражены "Бандероли", – рассказал офицер.

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Российские авиаудары

По его словам, в последнее время российские захватчики, помимо "классических" баллистических ракет "Искандер-М", также применяют северокорейские КН-23, "Цирконы" и ракеты С-400, которые могут атаковать цели по баллистической траектории. Но и значительная часть этих ракет также не достигает своих целей.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 1 сентября, Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Противник применил баллистические и крылатые ракеты, а также 218 дронов различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 199 вражеских целей.

Массированная комбинированная атака прошлой ночью пришлась преимущественно на Киевскую и Одесскую области. По данным ВС, на Украину противником было направлено 5 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23/С-400; 2 S8000 "Бандероль"; 5 крылатых ракет " Калибр"; и 187 вражеских БПЛА различных типов.

Зафиксированы попадания ракет и ударных БПЛА противника в 28 точках, а также падение сбитых (обломки) в 10 точках.

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