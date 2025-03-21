Враг атаковал Запорожье: повреждены здания, есть погибшая и пострадавшие. Видео

Вечером в пятницу, 21 марта, российские оккупационные войска атаковали "Шахедами" Запорожье. В городе раздавались взрывы, в результате чего повреждены дома и есть пять пострадавших, один человек погиб.

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Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. "Есть повреждения частных домов и многоэтажек города", – написал он.

Сначала сообщалось о трех пострадавших, впоследствии их количество возросло до пяти человек. Трое потерпевших в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Из-за вражеской атаки произошло по меньшей мере три возгорания. Она унесла жизнь одного человека – спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело женщины.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали жителей Запорожья об угрозе применения врагом ударных БПЛА. Также российская тактическая авиация сбрасывала управляемые авиационные бомбы по Запорожской области.

"Прямо сейчас россияне продолжают обстрел Запорожской области. Бьют по прифронтовым громадам", – писал Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска вечером в четверг, 20 марта, массово обстреляли прифронтовые населенные пункты в Запорожской области. Под ударом врага была гражданская инфраструктура. Пострадали шесть человек, среди них 4-летний ребенок.

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