В Запорожье в результате атаки армии России погибла вся семья: папа, мама и 14-летняя дочь. Видео

Российская атака на Запорожье вечером 21 марта оборвала жизнь целой семьи. От удара войск российского диктатора Владимира Путина, так сильно "желающего мира", погибли супруги и их дочь.

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Тела отца и девочки спасатели извлекли из-под завалов, мать ребенка скончалась в больнице на утро 22 марта. Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Он отметил: по состоянию на 09:30 22 марта жертвами российского удара по Запорожью стали три человека. Все трое – члены одной семьи.

"Эта атака забрала жизни целой семьи. Тела дочери и папы вытащили из-под завалов. За жизнь мамы медики боролись более 10 часов, но к сожалению спасти ее не удалось", – констатировал Федоров.

Умершей женщине было 38 лет, отметили в ГСЧС Запорожской области. Относительно возраста погибшей девочки, Федоров указывает, что ей было 14 лет, а в региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пишут о 17-летней: она, утверждают спасатели, умерла от полученных травм в скорой во время реанимационных мероприятий.

Между тем, в сети разлетелись кадры, снятые на месте удара. На коротком видео зафиксированы часы с фото, как сообщается, убитой Россией девочки, лежащие на развалинах дома, уничтоженного российскими дронами.

По данным Федорова, известно о по меньшей мере 12 пострадавших в результате атаки РФ, пятеро из них по состоянию на утро остаются в больницах облцентра. Состояние пострадавшего младенца, получившего контузию, а также двух мужчин и двух женщин с разными ранениями, медики оценивают как средней тяжести.

Напомним, вечером 21 марта стало известно, что Россия атаковала Запорожье дронами.

В результате вражеской атаки погибли три человека, еще 12, среди которых ребенок 9 месяцев, получили ранения. Повреждены здания.

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