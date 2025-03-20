Россияне обстреляли Запорожье: повреждены жилые дома, среди пострадавших есть ребенок

Российские оккупационные войска вечером в четверг, 20 марта, массово обстреляли прифронтовые населенные пункты в Запорожской области. Под ударом врага была гражданская инфраструктура.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров на своем канале в Telegram. Около 21:55 он написал о четырех взрывах в прифронтовых населенных пунктах.

"В результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере четыре жилых дома и здания на территории дачного кооператива. Предварительно, двое раненых, в том числе один ребенок. Все службы работают, чтобы оказать помощь людям", – говорится в сообщении.

Позже стало известно еще о трех вражеских ударах, которые нанесли разрушения в прифронтовой громаде.

"Предварительно, из-за атаки КАБ повреждены по меньшей мере три частных дома. На месте работают экстренные службы", – добавил Федоров.

Напомним, что войска РФ 20 марта нанесли удар управляемыми авиабомбами по Краснополью на Сумщине. В результате атаки погибли двое мирных жителей. Жертвами стали 69-летняя женщина и мужчина, личность которого устанавливают. Обстрел также повредил жилые дома.

Накануне враг атаковал Кропивницкий ударными дронами "Шахед": взрывы прогремели в жилых кварталах города, а в результате прилетов вспыхнул пожар. Из-за атаки РФ пострадали 14 человек, в том числе семеро детей.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 марта войска Российской Федерации запустили дроны-камикадзе по Славянску Донецкой области. Попадания произошли по жилым микрорайонам, пострадали двое гражданских.

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