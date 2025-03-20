Россия атакует 'Шахедами' жилые кварталы Кропивницкого, в городе загорелся пожар: первые подробности

В ночь на четверг, 20 марта, российские оккупационные войска атаковали кропивницкий ударными дронами "Шахед". Взрывы раздались в жилых кварталах города, а в результате пожаров вспыхнул пожар.

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Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. В частности, под удар попали микрорайоны Новониколаевка и Балашевка.

Вражеские БпЛА еще в воздухе, поэтому жителей призывали не паниковать и оставаться в укрытиях.

"Враг атакует жилые микрорайоны города. Под ударом Новониколаевка, Балашевка. В воздухе еще враждебны БпЛА. Прошу всех не паниковать и максимально быть в безопасности", – говорится в сообщении.

Все экстренные службы работают на месте.

"Друзья, у кого, не дай Бог ранения или ожоги, немедленно обращайтесь в скорую. Все больницы города готовы принимать", – отметил Райкович.

В результате вечерних обстрелов Кировоградской области зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры.

Из соображений безопасности изменены маршруты ряда поездов, что приведет к задержке не менее трех часов.

Речь идет о поездах:

№53 Днепр – Одесса

№92/60 Одесса - Харьков/Краматорск

№7 Харьков – Одесса

№128 Львов – Запорожье

№52 Одесса - Запорожье

Несмотря на это, ни один рейс дальнего сообщения не отменен. Пассажиры станций, которые попадают в зону объезда, будут доставлены утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами.

Поезд Кропивницкий – Киев отправится только после осмотра повреждений инфраструктуры. Сейчас все пассажиры и поездная бригада находятся в укрытии и безопасности.

В ночь на среду, 19 марта, российские оккупационные войска атаковали "Шахедами" Киевскую область. В Бучанском районе есть разрушение жилых домов, пострадали люди. Мужчина получил ранения обеих нижних конечностей, также пострадала женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером во вторник, 18 марта, войска страны-агрессора РФ атаковали Сумы "Шахедами". Вражеский БПЛА упал на крышу областной клинической больницы, там вспыхнул пожар.

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