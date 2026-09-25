Диверсия в глубоком тылу: "Атеш" уничтожил склад БПЛА врага в Свердловской области. Фото и видео

Украинские партизаны продолжают совершать диверсии в глубоком тылу врага на территории РФ. В Свердловской области вследствие действий агентов военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" был уничтожен склад дронов.

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БпЛА, которые были уничтожены, предназначались для отправки на фронт, среди них были ценные гексакоптеры, которые нужны россиянам как для ударов по позициям Сил обороны, так и для доставки оккупантам на передовой боеприпасов, провизии и медикаментов. Подробности раскрыли в "Атеш".

Что известно о диверсии в Свердловской области РФ

В "Атеш" рассказали, как отметили 4 годовщину создания движения. К знаменательной дате агенты движения уничтожили склад беспилотников в Свердловской области, которые готовились к отправке в зону боевых действий.

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"Среди уничтоженной техники были ценные БПЛА-гексакоптеры, используемые оккупационными войсками для ключевых задач на передовой. Эти аппараты применяются для доставки боеприпасов, провизии и медикаментов, нанесения ударов путем сброса фугасных боеприпасов, а также для дистанционного минирования – установки противопехотных и противотанковых мин с воздуха", – рассказали в "Атеш".

В движении подчеркнули, что продолжают "наносить точечные и болезненные удары по военной инфраструктуре режима даже в глубоком тылу".

"Каждый сгоревший склад и уничтоженная единица техники – это сохраненные жизни и еще один шаг к разгрому агрессора", – заявили в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Атеш" нанес удар по логистике оккупантов в Воронежской области.

Кроме того, агент движения повредил ключевой участок железной дороги оккупантов в Таганроге.

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