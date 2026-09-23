"Атеш" нанес удар по логистике оккупантов в Воронежской области: детали диверсии. Фото и видео

Украинские партизаны устроили новую диверсию против логистики российской оккупационной армии. Очередной удар был нанесен по железнодорожной логистике в Воронежской области.

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В результате диверсии партизаны вывели из строя четыре релейных шкафа на железнодорожном участке в районах Воронежа, Нововоронежа, Лисок и Острогожска. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Удар по вражеской логистике

По информации партизанского движения, через этот участок оккупационные войска направляют военные грузы для подразделений, действующих на Лиманском направлении. Сбой в работе железнодорожной автоматики и вывод из строя релейных шкафов задержали отправку боеприпасов и инженерного имущества в 1-й и 15-й гвардейские и 254-й мотострелковый полки.

В результате российскому командованию пришлось экстренно привлекать ремонтные бригады и выделять дополнительные ресурсы на охрану инфраструктуры.

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Также партизаны отметили, что нарушение логистики стало поддержкой операции "Вивальди", которую проводили Силы обороны Украины.

"Партизанское сопротивление продолжает действовать в тылу врага, осложняя военную логистику оккупационной армии и помогая срывать планы российского командования. Путин не планирует останавливать войну, несмотря на огромные потери, и готовит широкую мобилизацию. Российскую армию и путинский режим необходимо остановить ради общего блага", – заявили партизаны.

Напомним, партизаны уничтожили вышку связи в районе поселка Жудерский Орловской области. Российские оккупанты использовали этот объект для размещения ретрансляторов, обеспечивавших устойчивый сигнал и управление беспилотниками.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Атеш" заявили, что нарушили военную логистику оккупантов на Купянском направлении.

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