"Атеш" нарушил управление российскими БПЛА в Орловской области: детали операции. Фото и видео

Украинские партизаны уничтожили вышку связи в районе поселка Жудерский Орловской области. Российские оккупанты использовали этот объект для размещения ретрансляторов, обеспечивавших устойчивый сигнал и управление беспилотниками.

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Вывод оборудования из строя сократил дальность действия и нарушил стабильность каналов связи БПЛА. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Подробности операции

После диверсии операторы дронов вынуждены искать новые позиции и перенастраивать частоты, что создает ощутимые задержки при выполнении боевых задач. Такие удары по инфраструктуре сбивают координацию беспилотной авиации и заставляют противника расходовать ценные ресурсы на ремонт и поиск неисправностей.

Партизаны отметили, что совершают рискованные диверсии в глубоком тылу РФ, чтобы остановить войну и сохранить жизни людей.

Главные истории дня

"Мы системно помогаем Силам обороны Украины наносить удары по военным объектам путинского режима и не даём "шахедам" нести смерть. Без режима Путина россиян перестанут насильно гнать на убой", – заявили в военном движении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Атеш" заявили, что нарушили военную логистику оккупантов на Купянском направлении.

Кроме того, в движении рассказали, как в Донецке вербуют мужчин на войну против Украины.

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