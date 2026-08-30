"Атеш" нарушил военную логистику оккупантов на Купянском направлении: подробности и видео

В Белгородской области России агенты партизанского движения "Атеш" вывели из строя два релейных шкафа на железнодорожной линии, по которой оккупанты планировали отправить груз в Купянском направлении. Из-за сбоев в работе железнодорожной автоматики движение на этом участке задержалось, а запланированная отправка эшелона была сорвана.

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Об этом сообщило движение "Атеш" в своём Telegram-канале. Там отметили, что груз предназначался для двух российских подразделений, действующих на линии фронта.

Речь идет о 138-й отдельной мотострелковой бригаде и 45-м инженерно-саперном полку. В результате оккупанты столкнулись с задержками в поставках и были вынуждены срочно менять маршруты доставки.

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В "Атеш" также сообщили, что одним из участников операции был бывший военнослужащий ВС РФ, который уволился со службы и присоединился к движению.

"Он сделал выбор не быть частью „машины войны" и теперь помогает тем, кто противостоит путинскому режиму. Они готовят насильственную мобилизацию в России, и их нужно остановить", — подчеркнули партизаны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что партизанское движение "Атеш" устроило диверсию в районе Ростова-на-Дону к Дню Независимости Украины. Агент движения уничтожил военный грузовик "КамАЗ", который использовался для снабжения российских сил, штурмующих Константиновку.

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