Россияне атаковали 'Шахедами' областную больницу в Сумах: первые подробности. Фото

Вечером во вторник, 18 марта, войска страны-агрессора РФ атаковали Сумы "Шахедами". Вражеский БПЛА упал на крышу областной клинической больницы, там вспыхнул пожар.

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Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Предварительно, люди не пострадали.

На месте работали аварийно-спасательные службы, проводились эвакуационные мероприятия.

"Последствия вражеской атаки уточняются", – добавили в ОВА.

Президент Украины Владимир Зеленский показал фото, на котором видны последствия удара РФ по больнице.

"Сейчас во многих регионах буквально слышно, что на самом деле нужно России... К сожалению, есть попадание и именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах", – написал глава государства.

Он добавил, что такие ночные атаки России разрушают нашу энергетику, инфраструктуру и нормальную жизнь украинцев. И тот факт, что эта ночь не стала исключением, свидетельствует, что нужно и дальше давить на Россию ради мира.

Еще одно фото с места удара опубликовал исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 марта защитники неба Украины уничтожили над 12 областями 63 российских дрона разных типов. Почти столько же имитационных беспилотников были потеряны без последствий благодаря противодействию РЭБ.

Атака продолжалась с 19:00, из-за нее пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Черкасщина. Также в Деснянском районе Киева зафиксировано падение обломков на территории школы.

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